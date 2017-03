Textversion

11.03.2017 | 17:55 | (DiePresse.com)

Am Samstagnachmittag ist ein Skitourengeher in Salzburg von einer Lawine getötet worden. Zur selben Zeit wurde in Kärnten ein 16-jähriges Mädchen verschüttet.

Trotz anhaltender Lawinengefahr in einigen Bundesländern hat es Tourengeher am Wochenende in die Berge gezogen. Am Samstagnachmittag ist ein Skitourengeher am Königstuhl im Thomatal im Salzburger Lungau von einer Lawine verschüttet und getötet worden. Zur selben Zeit geriet auf der Turrach in Kärnten ein 16-jähriges Mädchen unter eine Lawine, sie wurde schwer verletzt.

Das Kind war als Skifahrerin unterwegs, als es von der Lawine erfasst wurde. Wie die Polizei Feldkirchen auf APA-Anfrage mitteilte, war das Mädchen zwei Meter tief verschüttet. Sie wurde geborgen und schwer verletzt mit dem Hubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen und dort operiert.

Der 52-jährige Kärntner dürfte nach ersten Informationen alleine auf dem 2.336 Meter hohen Königstuhl an der Grenze zu Kärnten unterwegs gewesen sein. Er dürfte bereits eineinhalb Stunden lang unter Schneemassen begraben gewesen sein, bis zwei Skitourengeher auf die Lawine aufmerksam wurden und ihn ausgruben, berichtete der Lungauer Bezirksleiter der Bergrettung, Hannes Kocher.

Die Männer konnten das Signal des Lawinenpieps des Mannes empfangen und fingen an zu graben. Nachdem sie ihn aus dem einem Meter tiefen Schnee ausgegraben hatten, versuchten sie den Mann wiederzubeleben. Doch die Reanimation blieb erfolglos. Der Notarzt des alarmierten Rettungshubschraubers konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der 52-Jährige hatte keinen Lawinen-Airbag dabei.

Lawinensituation in Tirol und Vorarlberg heikel

Auch in Tirol und in Vorarlberg war die Lawinensituation weiterhin heikel. Zwar nahm die Gefahr eines Lawinenabgangs leicht ab, sie wurde von den Experten Rudi Mair aus Tirol und Andreas Pecl aus Vorarlberg aber noch immer als "erheblich, und zwar im oberen Bereich der Gefahrenstufe" eingeschätzt. Sie warnten unerfahrene Wintersportler eindringlich davor, die gesicherten Pisten zu verlassen.

Gefahrengebiete lagen in Tirol oberhalb von 2.000 Metern, in Vorarlberg oberhalb von 2200 Metern. Als Gefahrenstellen nannten Mair und Pecl insbesondere windbeeinflusste bzw. schattseitige Steilhänge sowie eingewehte Rinnen und Mulden und Kammlagen aller Expositionen. Schneebrettlawinen könnten bereits von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden, so die Experten.

In den Tagen zuvor wurden in Tirol und Vorarlberg auch Sprengungen durchgeführt. Mit zunehmender Tageserwärmung war auch in tieferen Lagen und vor allem an steilen Sonnenhängen mit feuchten Lockerschnee-Lawinen zu rechnen, vereinzelt auch mit Schneebrettern.