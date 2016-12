Textversion

Nach der Alarmfahndung im Raum Innsbruck wurde ein Verdächtiger in Zirl festgenommen. In den vergangenen Tagen war es bereits zu zwei Vorfällen in Innsbrucker Tiefgaragen gekommen.

Nach dem Überfall auf eine Frau in einer Innsbrucker Tiefgarage ist ein Verdächtiger am Donnerstagvormittag festgenommen worden. Der Mann war in Zirl gegen eine Mauer gefahren, sagte ein Sprecher der Polizei. Er konnte dennoch einvernommen werden. Die Frau wird in der Innsbrucker Klinik behandelt. Über ihren Gesundheitszustand lagen zunächst jedoch keine näheren Informationen vor.

Das Opfer sei zwar ansprechbar gewesen, könne sich aber an den Vorfall nicht erinnern, hieß es seitens der Polizei. Die Frau wurde kurz nach 9.00 Uhr in einer Tiefgarage in Innsbruck überfallen. Der Täter ist laut Polizei mit dem Pkw seines Opfers, einem grauen Ford Fiesta, geflüchtet. Eine Alarmfahndung im Raum Innsbruck wurde ausgelöst.

Dritter Überfall in wenigen Tagen

In den vergangenen Tagen war es bereits zu zwei Vorfällen in Innsbrucker Tiefgaragen gekommen. Am Dienstag war eine Schwangere von einem Unbekanntem niedergeschlagen und ihr die Handtasche gestohlen worden. Am Mittwoch wurde eine 61-Jährige in einer Tiefgarage von einem Unbekannten in ein Auto gezerrt und entführt. Beide Male konnte der Täter entkommen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen besteht, werde von den Ermittlern geprüft.