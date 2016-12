diepresse.com

Dem Navi blind vertraut: Auto parkt auf der Skipiste

27.12.2016 | 09:00 | (DiePresse.com)

Ein 72-jähriger deutscher Urlauber hat sich in Zell am See verirrt. Er landete mit seinem Wagen auf einer Piste der Schmittenhöhe und blieb dort hängen.