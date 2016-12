Textversion

27.12.2016 | 10:28 | (DiePresse.com)

Die Polizei hat den 21-Jährigen aus Braunau am Inn festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, innerhalb von acht Monaten 1,6 Kilogramm gedealt zu haben.

Ein oberösterreichischer Suchtgifthändler ist aufgeflogen, weil es eine Rauferei mit einem "Kunden" gegeben hatte. Die Polizei hat den 21-Jährigen aus Braunau am Inn, dem vorgeworfen wird, innerhalb von acht Monaten 1,6 Kilogramm gedealt zu haben, festgenommen, wie sie am Dienstag bekannt gab.

Die Polizei ermittelte zunächst, weil es im September eine handfeste Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gegeben hatte. Bald wurde klar, dass es dabei um einen Streit über die Qualität von verkauftem Marihuana ging. Die Beamten deckten dann die Organisation des illegalen Geschäftes auf: Der 21-jährige mutmaßliche Haupttäter besorgte auf noch unbekannten Wegen das Suchtgift, hielt sich aber ansonsten im Hintergrund. Für den Verkauf an die Endabnehmer spannte der Beschäftigungslose zwei "Läufer" ein. Den 16 und 19 Jahre alten Burschen überließ er die Ware auf Kommission. Zunächst wurden die beiden Auslieferer und 15 Abnehmer ausgeforscht. Der 21-Jährige war nicht so leicht zu fassen, denn er wechselte immer wieder seinen Aufenthaltsort zwischen Österreich und Deutschland. Aber nach einem Hinweis schnappten ihn Polizisten kurz vor Weihnachten in der Wohnung eines Mittäters, obwohl er sich dort in der Speisekammer versteckt hatte. Er sitzt jetzt in der Justizanstalt Ried.

Die oberösterreichische Polizei meldete am Dienstag einen weiteren Ermittlungserfolg im Suchtgiftmilieu: Bei einer Kontrolle am Parkplatz Ansfelden der Westautobahn (A1) im Bezirk Linz-Land stellten sie im Auto eines 37-jährigen Rumänen knapp 200 Gramm Cannabiskraut und 800 Euro Falschgeld sicher. Der Pkw war obendrein nicht zum Verkehr zugelassen. Der Fahrer wurde auf freiem Fuß angezeigt.