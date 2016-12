diepresse.com

Zug entgleist: Tauernbahn gesperrt

Textversion

27.12.2016 | 18:00 | (Die Presse)

Sieben Waggons sind in der Nacht auf Dienstag in Spittal an der Drau in Kärnten entgleist. Die Ursache war unklar, verletzt wurde niemand.