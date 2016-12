Textversion

29.12.2016

Schon geringe Zusatzbelastungen könnten die entstandenen Triebschneepakete stören - etwa ein einzelner Tourengeher.

In den Hochlagen der Ybbstaler Alpen und der Rax-Schneeberggruppe herrschte am Donnerstag weiter erhebliche Lawinengefahr. In den Bergen Niederösterreichs sei ein halber Meter Neuschnee gefallen, am Schneeberg etwas mehr, teilte der Warndienst mit. Durch den stürmischen Wind entstandene Triebschneepakete könnten bereits durch die geringe Zusatzbelastung eines einzelnen Tourengehers gestört werden.

In den übrigen Bergregionen sowie in den Ybbstaler Alpen und im Rax-Schneeberggebiet unter 1500 Metern Seehöhe herrschte am Donnerstag geringe Lawinengefahr. Am Donnerstag sollte der stürmische Wind dem Bericht des Warndienstes zufolge nachlassen. Durch die erwartete Wetterbesserung wurde für Freitag ein Rückgang der Lawinengefahr von Stufe "3" (erheblich) auf "2" (mäßig) auf der fünfteiligen Skala prognostiziert.