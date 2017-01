Textversion

02.01.2017 | 18:00 | Von Erich Kocina (Die Presse)

Ab Donnerstag schafft Eiseskälte gute Bedingungen für die Lese. Einige Winzer haben schon am Neujahrstag den Großteil geerntet.

Wien. „Im Prinzip ist es eine Zockerei“, sagt Friedrich Rieder. „Man spekuliert darauf, dass es kalt wird.“ Für den niederösterreichischen Winzer hat das Spiel in den vergangenen Jahren aber recht gut funktioniert. Unter anderem wurde sein Riesling-Eiswein 2013 von „Gault Millau“ zum Wein des Jahres 2016 gewählt. Und auch heuer will man sich am Weingut Weinrieder im niederösterreichischen Kleinhadersdorf bald an die Lese machen. „Die Trauben sind super, jetzt muss es nur noch kalt genug werden.“

So kalt, dass die Trauben am Rebstock gefrieren. Etwa minus sieben bis minus acht Grad muss es dazu über einen längeren Zeitraum haben, bis das in den Beeren enthaltene Wasser kristallisiert. „Je kälter, desto besser“, sagt Rieder. Und er hofft, dass es am Wochenende so weit ist, dass die Temperaturen stark genug fallen. Eine Hoffnung, die sich erfüllen dürfte. Denn in den kommenden Tagen wird es im ganzen Land kälter. Am Mittwoch soll eine Kaltfront Österreich erreichen – die paradoxerweise aber zunächst die kalte Luft, die in den Niederungen liegt, vertreibt. „In der Meteorologie spricht man dann von einer maskierten Front“, sagt Josef Lukas, Meteorologe beim Wetterdienst Ubimet.

Doch am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag soll es deutlich kälter werden – „selbst im Flachland wird es verbreitet Temperaturen zwischen minus fünf und minus zehn Grad geben.“ Und in der Nacht auf Samstag soll es sogar noch ein Stück kälter werden, sogar im Raum Wien soll es dann um die minus zwölf Grad haben. Für die Eisweinlese also gute Voraussetzungen. „Man muss nur schnell sein“, sagt Lukas, „denn am Sonntag wird es schon wieder milder.“

Im Burgenland hat die Eisweinernte schon am Neujahrstag begonnen. So berichtet etwa die Austria Presse Agentur, dass Winzer Andreas Nittnaus in Gols bereits den Großteil der Ernte eingefahren hat. Die noch verbliebenen Trauben können noch immer geerntet werden – etwa rund um die Kälteperiode am Wochenende. Eine Besonderheit des heurigen Weinjahres ist laut Nittnaus, dass neben Grünem Veltliner mit Cabernet Sauvignon und Syrah auch zwei Rotweine als Eisweine geerntet werden. Verantwortlich dafür sei der Frost im April gewesen, der die Entwicklung der Trauben verzögert habe. Damit sei der Grundzuckergehalt der Sorten niedriger.

Riskanter Eiswein

Mit wenig bis keinem Eiswein rechnet dagegen Christine Temmel vom steirischen Weingut Felberjörgl in Kitzeck im Sausal. Gerade in der Steiermark hat der Frost im April für große Ausfälle gesorgt. „Da wird wegen der kleinen Ernte nicht viel hängen gelassen worden sein“, sagt sie zur „Presse“. „Wir machen heuer jedenfalls sicher keinen Eiswein.“ In der Steiermark spielt der aber ohnehin eine deutlich kleinere Rolle als im Burgenland und in Niederösterreich. „Wir haben hier nicht so niedrige Temperaturen. Zuletzt haben wir 2009 einen Eiswein gemacht.“

Aus wirtschaftlicher Sicht ist Eiswein in jedem Fall riskant. Es besteht die Gefahr von Ausfällen. Und kommt die Kälte zu spät, verlieren die Trauben bis dahin Flüssigkeit, was den Ertrag sinken lässt. Auf der anderen Seite wird er als qualitativ hochwertiger Wein auch verhältnismäßig teuer verkauft. „Es ist, als ob man in den Wehen läge. Da sagt man auch: Nie wieder“, sagt Friedrich Rieder. Aber am Ende überwiege dann doch die Freude. Und man geht es auch beim nächsten Mal wieder an.