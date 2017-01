Textversion

In dem Haus in Bad Traunstein sind insgesamt 65 Personen - darunter Mitarbeiter und Gäste - vor dem Jahreswechsel erkrankt.

Nach einem Noroviren-Ausbruch ist das Kurzentrum in Bad Traunstein (Bezirk Zwettl) gesperrt worden. Insgesamt 65 Personen - Mitarbeiter und Gäste - waren vor dem Jahreswechsel erkrankt, bestätigte Eike Richter von der Künig GmbH, dem Betreiber des Kurzentrums, am Mittwoch auf Anfrage einen Bericht der "Bezirksblätter". Am Sonntag werde das Kurzentrum wieder aufgesperrt.

Das Gebäude war nach den Magen-Darm-Erkrankungen bereits am 29. Dezember geräumt worden. "Wir haben die Gesundheit und das Wohl unserer Gäste vor finanzielle Interessen gestellt", betonte Richter.