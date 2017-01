diepresse.com

Kärnten: Zwei Verletzte bei Unfall mit Rettungsauto

05.01.2017 | 17:54 | (DiePresse.com)

Das Rettungsauto fuhr in in Straßburg auf einen Lkw auf, der an einer schmalen Straßenstelle angehalten hatte. Patientin und Sanitäterin wurden leicht verletzt.