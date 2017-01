Textversion

08.01.2017 | 15:38 | (DiePresse.com)

Der Taxler hatte sein Fahrzeug mit eingeschaltetem Fernlicht am Straßenrand abgestellt. Das Winterwetter sorgte in Österreich generell für einige Unfälle.

Im Winterwetter ereigneten sich Samstag und Sonntag zahlreiche Unfälle auf Österreichs Straßen. Einer der skurrileren ist jener eines Taxilenkers in Oberösterreich. Der Mann ist in der Nacht auf Sonntag in Steinhaus bei Wels (Bezirk Wels-Land) beim Verrichten der Notdurft von einem Auto erfasst worden. Der Mann hatte seinen Wagen am Fahrbahnrand angehalten. Er ließ den Motor laufen und das Fernlicht einschaltet. Dies blendete einen entgegenkommenden Fahrer so sehr, dass er den Taxler übersah und ihn mit dem Außenspiegel erfasste, berichtete die Polizei.

Der 37-jähriger Taxifahrer aus Wels hatte auf der Hauptstraße angehalten, hieß es in der Presseaussendung. Er stieg aus und überquerte die Fahrbahn, um am linken Fahrbahnrand kurz auszutreten. Ein 23-jähriger Autofahrer erfasste ihn mit dem Außenspiegel und rammte dann die Fahrertür des Autos, die der Taxler ebenfalls offen gelassen hatte. Der 37-Jährige stürzte zu Boden. Er wurde verletzt und musste in das Klinikum Wels eingeliefert werden. Ein Alkotest bei dem 23-Jährigen ergab einen Wert von 0,6 Promille.

Auto von Zug erfasst

Weitaus schlimmer endete ein Unfall für einen 58-Jährigen im obersteirischen Bezirk Liezen. Der Mann ist am Sonntag mit seinem Auto auf einem Bahnübergang von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Der Wörschacher hatte auf der Schneefahrbahn nur langsam beschleunigen können und es deshalb nicht rechtzeitig über die Gleise geschafft, teilte der Bereichsfeuerwehrverband Liezen mit. Der Lenker hatte in seiner Heimatgemeinde den unbeschrankten Bahnübergang kurz vor einem Regionalzug überqueren wollen. Sein Auto wurde vom Triebwagen gerammt und in den Graben geschleudert. Der 58-Jährige erlitt laut Feuerwehr schwere Verletzungen, war aber nicht in Lebensgefahr.

In Wien hat ein Alko-Lenker in der Nacht auf Sonntag in Wien-Penzing einen Unfall verursacht, bei dem ein 18 Jahre alter Pkw-Lenker leicht verletzt wurde. Den Führerschein konnte ihm die Polizei nicht mehr abnehmen - den hatte der 36-Jährige nämlich abgegeben, als er früher einmal betrunken am Steuer erwischt worden war.

Lediglich für einigen Sachschaden hat am Samstagnachmittag ein Autofahrer in Traiskirchen (Bezirk Baden) gesorgt. Er war nach Angaben des Bezirksfeuerwehrkommandos mit seinem Pkw gegen die Auslagenscheibe eines Supermarktes gestoßen, die zu Bruch ging. Zudem hatte er auf einem Parkplatz einen Stromverteilerbock angefahren. In die Auslagenscheibe war das Auto laut Feuerwehr mit dem Heck gekracht. Den Stromverteilerbock hatte der Lenker im Vorwärtsgang umgeworfen.

Unfälle auf Autobahnen

Viel Blechschaden gab es auch auf der Innkreis-Autobahn (A8) zwischen Meggenhofen und Haag am Hausruck in Oberösterreich. Dort ereignete sich den Informationen zufolge bei glatten Fahrbahnen ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau. Ebenfalls auf Glätte seien Unfälle auf der Westautobahn (A1) zwischen Wallersee und Salzburg-Nord sowie bei Altlengbach in Niederösterreich zurückzuführen. Auf der Ostautobahn kam bei Schwechat ein Pkw von der Fahrbahn ab.

Auf der A1 zwischen Altlengbach und Böheimkirchen blieb ein Lkw hängen, außerdem ereignete sich ein Unfall. Weitere Schwerfahrzeuge blieben laut ÖAMTC auf der Wiener Außenring-Autobahn (A21) hängen.