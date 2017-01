Textversion

09.01.2017 | 09:20 | (DiePresse.com)

In Tirol löste eine defekte Schneefräse in einem Carport einen Brand aus, die Flammen griffen schließlich auf das angrenzende Wohnhaus über.

Eine defekte Schneefräse hat am späten Sonntagabend zunächst bei einem Carport in Oberlangkampfen (Bezirk Kufstein) in Tirol einen Brand ausgelöst. Die Flammen griffen daraufhin auch auf das angrenzende Wohnhaus über und setzten das Gebäude zum Teil bis in den Dachboden hinauf in Brand, teilte die Polizei mit.

Mehreren Feuerwehren mit zehn Fahrzeugen und rund 60 Mitgliedern waren im Einsatz. Der entstandene Sachschaden sei erheblich. Verletzt wurde niemand.