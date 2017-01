Textversion

11.01.2017 | 09:25 | (DiePresse.com)

In Ostösterreich gab es vergangene Nacht verbreitet Tiefstwerte unter minus 10 Grad. Am kältesten war es in Klausen-Leopoldsdorf. Mit der großen Kälte ist es aber bald vorbei.

Im Osten Österreichs war de vergangene Nacht die die bislang kälteste des Winters. Östlich von Salzburg gab es verbreitet Tiefstwerte unter minus 10 Grad. Am kältesten war es dabei in Niederösterreich: In Klausen-Leopoldsdorf im Wienerwald wurden minus 22,4 Grad gemessen, gefolgt von minus 21,5 Grad in Zwettl. In St. Pölten stand man bei minus 16,5 Grad auf und selbst in der Wiener Innenstadt verfehlte der Tiefstwert von minus 9,9 Grad nur knapp den zweistelligen Bereich. Sehr kalt war es aber mit minus 19,6 Grad auch in Kalwang in der Steiermark.

Mit der großen Kälte ist es aber bald vorbei, berichtet der Wetterdienst Ubimet am Mittwoch. "In der Nacht auf Donnerstag zieht eine Warmfront durch und bringt mit teils kräftig auffrischendem Westwind Schneefall, Regen und mildere Luft", wird Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer in einer Aussendung zitiert.

Die Schneefallgrenze steigt allmählich auf 500 bis 800 Meter, inneralpin, etwa in den Tälern Salzburgs und der Steiermark bleibt es aber meist bei Schneefall. Im Osten schneit es zunächst ebenfalls bis in tiefe Lagen, hier geht der Schneefall bis zum Morgen in Regen über. Stellenweise besteht auf den unterkühlten Böden zudem die Gefahr von gefrierendem Regen, die Straßen und Gehwegen können dadurch teils spiegelglatt sein, warnt der Meteorologe.

Schnee nun auch im Süden

Nach einer Wetterberuhigung mit 0 bis plus 7 Grad am Donnerstag soll schon in der Nacht auf Freitag eine massive Kaltfront die Alpen erreichen. Diese zieht laut Ubimet bis Freitagmittag über Österreich hinweg, gleichzeitig bildet sich ein Adriatief. Somit zeichnet sich für Osttirol, Kärnten und die südwestlichen Teile der Steiermark der erste nennenswerte Schneefall dieses Winters ab. Speziell in Lagen oberhalb von 500 bis 700 Meter kommen hier verbreitet einige Zentimeter Neuschnee dazu.

Am Wochenende geht es aus heutiger Sicht winterlich weiter. Entlang der Alpennordseite von Vorarlberg bis ins südliche Niederösterreich sowie in der nördlichen Obersteiermark muss man mit Neuschnee rechnen. Sonst ziehen ein paar Schauer durch, meist trocken und recht sonnig bleibt es hingegen im Süden. Winterlich kalt mit maximal minus 5 bis plus 5 Grad.