Textversion

01.02.2017 | 12:15 | (DiePresse.com)

Ein Mann geriet mit seinem Auto ins Rutschen, der Wagen schlitterte auf den zugefrorenen Fluss und brach wenig später ein. Der Lenker konnte sich retten.

Ein 32-Jähriger ist Mittwoch früh in Ansfelden (Bezirk Linz-Land) mit dem Auto ins Rutschen gekommen und auf den zugefrorenen Kremsfluss geschlittert. Der Mann konnte sich unverletzt ans Ufer retten. Kurz darauf brach jedoch das Eis und der Wagen versank im Wasser, berichtete die oberösterreichische Polizei.

Der 32-Jährige war gegen 6.20 Uhr auf der mit Schneematsch bedeckten Weißenberger Gemeindestraße entlang der Krems mit 50 bis 60 km/h gefahren und ins Rutschen geraten. Das Fahrzeug schlitterte über eine Böschung und landete auf dem Eis des Flusses. Das Auto brach ein und wurde später von der Feuerwehr mit Hilfe von Tauchern geborgen.

Ähnlicher Unfall schon in den vergangenen Tagen

Auch in Kremsmünster (Bezirk Kirchdorf) rutschte am Dienstagabend ein Fahrzeug von der eisigen Fahrbahn und kippte seitlich in einen angrenzenden Wasserlauf. Mit einem Kran, einer Seilwinde und zwei großen Ballonhebekissen wurde es Stück für Stück in die Waagrechte gehoben und schließlich Muskelkraft auf die Straße geschoben, berichtete die Feuerwehr.

Ähnliche Unfälle gab es während des Eisregens häufig: Erst Dienstagfrüh war in Hörsching (Bezirk Linz-Land) ein Auto in einem Bach versunken. Die Lenkerin konnte sich unterkühlt, aber unverletzt retten, das Fahrzeug musste in einer aufwendigen Aktion geborgen werden.