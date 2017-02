Textversion

02.02.2017 | 10:06 | (APA)

Umfrage: Mobilität ins Ausland ist jedoch gering. Wegen der Nähe zu Familie und Freunden bleibt fast die Hälfte der Befragten lieber im Inland.

Nach einer aktuellen Umfrage sind die Österreicher in ihrer Wohnortwahl ziemlich mobil. Jedes Jahr ziehen zehn Prozent der Bevölkerung um. Für ein knappes Drittel ist der Wohnortwechsel jedoch der "blanke Horror". Die Hälfte hat bereits mehr als dreimal im Leben den Wohnort gewechselt. Und: Obwohl der Umzug für viele Betroffene Abstriche in Sachen Jobqualität bedeuten kann, wäre jeder Zweite dazu bereit, ergab eine Umfrage des Instituts Integral unter 1000 Personen für ImmobilienScout24.

Auffällig sei, dass Frauen öfter einen Umzug wagen als Männer,. Nur zehn Prozent der Befragten wollen über die heimische Staatsgrenze hinaus, 18 Prozent können es sich zumindest vorübergehend vorstellen. Vor allem wegen der Nähe zu Familie und Freunden bleiben 45 Prozent lieber in Österreich.

Mehrheit fühlt sich stark verwurzelt

Zwei Drittel glauben, in einem anderen Land gar nicht glücklich werden zu können und fühlen sich hierzulande stark verwurzelt. Denn "etwas mehr als jeder fünfte Befragte hat in den letzten zwölf Monaten nach einer Immobilie gesucht, dabei rangieren Eigentumsobjekte mit 60 Prozent in Österreich vor Mietobjekten", berichtete Christian Nowak, Geschäftsführer von Immobilienscout24 Österreich.

Nur vier Prozent sehen Umzüge als eine willkommene Möglichkeit unbekannte Gegenden zu erkunden und neue Nachbarn kennenzulernen. Zwei Drittel gehen mit einem Ortswechsel eher gelassen um und finden sich mit der neuen Destination ab.

Für die Traumimmobilie wäre jeder Zweite bereit, Abstriche im Berufsleben zu machen. Vor allem für unter 30-Jährige kommt ein unattraktiver Job infrage, sofern der neue Wohnort bestimmten Vorstellungen entspricht. Das meinten sieben von zehn Befragten.