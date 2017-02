Textversion

03.02.2017 | 13:44 | VON MANFRED SEEH (DiePresse.com)

Als Staatsfeind wurde er der Öffentlichkeit präsentiert – doch wollte der 17-jährige Lorenz K. wirklich einen Terroranschlag auf die Wiener U-Bahn verüben? Eine Spurensuche.

Das Jahr 2014 war das Annus horribilis im jungen Leben des Lorenz K. Damals war er 15. Und beging als Mitglied einer zweifelhaften Clique Straßenraube. Das für ihn zuständige Landesgericht Wiener Neustadt zeigte sich von seiner milden Seite: Von den über ihn verhängten zwei Jahren und fünf Monaten Haft wurden 20 Monate auf Bewährung ausgesetzt. Das war im Oktober 2015. Die Probezeit läuft also noch.

13 Monate hatte K. schon vor dem Urteil hinter Gittern verbracht. In U-Haft in Gerasdorf und Wiener Neustadt. Der unbedingte Strafteil war also bei Urteilsverkündung bereits abgesessen. Nach der Haft versuchte der schlanke Jugendliche, dessen Eltern vor 20 Jahren von Albanien nach Österreich ausgewandert waren, aus seinem Leben „etwas zu machen“, wie er später dem österreichischen Staatsschutz im Verhör mitteilen sollte.

"Ich wollte tatsächlich eine Bombe bauen"

Doch da ist noch etwas: K. wandte sich dem Islam zu, besuchte verschiedene Moscheen in Wien. Davor glaubte er „an nichts – ich bin auch nicht getauft“. Dann schwärmte K. für die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Später, im Verhör, sollte er auch sagen: „Ich wollte tatsächlich eine Bombe bauen.“ Soweit kam es nicht. Vor zwei Wochen teilte Innenminister Wolfgang Sobotka teilt der Öffentlichkeit mit, dass K. gefasst worden sei. Und dass dessen „potenzielles“ Anschlagsziel die Wiener U-Bahn (gewesen) sei.

Sieht man sich die Vita von Lorenz K. an, so sind in seiner jüngeren Vergangenheit drei Abschnitte auszumachen.

Da ist zunächst das gewalttätige Vorleben. Der Schuldspruch, der am 14. Oktober 2015 über K., dessen älteren Bruder und einen weiteren Mittäter verhängt wurde, besteht bei K. aus einer langen Liste: zweifacher schwerer Raub, mehrfache schwere Körperverletzung, schwere Nötigung, gefährliche Drohung, Einbruchsdiebstahl, Urkundenunterdrückung, Geldfälschung und Entfremdung von Zahlungsmitteln.

Gebrochene Nasen, auch ein weibliches Opfer

Am schwersten wiegen die Raubüberfälle: Laut den gerichtlichen Feststellungen ereignete sich der erste am 25. März 2014 in Schrattenbach (Niederösterreich). Das Opfer wurde von vier Jugendlichen, darunter K. und sein Bruder, überfallen. Ein Täter zückte einen Teleskopschlagstock, einer wurde „mit einem Pitbull-Kampfhund bei ihm (dem Opfer, Anm.) vorstellig“, wie es in einem Beschluss des Oberlandesgerichts (OLG) Wien elegant heißt.

K. schlug dem Opfer mit einem Baseballschläger auf den Kopf, der Überfallene trug jedoch einen Sturzhelm. Einem zweiten Jugendlichen wurde von K. und einem Mittäter gedroht, er werde, falls er nicht rasch 120 Euro auftreibe, mit einem Militärmesser „qualvoll aufgeschlitzt“. Der zweite Raub ereignete sich am 14. Juni 2014 in Wiener Neustadt. Lorenz K. und sein Bruder schlugen einen Jugendlichen nieder, raubten ihm Schuhe und 50 Euro in bar. Das Opfer erlitt einen komplizierten Nasenbeinbruch. Am 25. August 2014 schlug K. in Wiener Neustadt eine Jugendliche nieder und fügte dieser laut Gerichtsakt eine „dislozierte Nasenbeintrümmerfraktur“ sowie einen Kieferbruch zu.

Nach der Haft begann ein neuer Lebensabschnitt. Die Stichworte dazu: Antigewalttraining, Jobsuche, Religion. K. war Berufsschüler in Wien und arbeitete solange als Lehrling für Glasbautechnik, bis der Chef drauf kam, dass K. ein Ex-Häftling ist. Im April 2016 folgte die Kündigung.

Schade eigentlich. Denn seitens der Berufsschule wurde im Jänner 2016 mitgeteilt, K. sei „in der Mitarbeit gut“. Handwerklich sei er „bedingt durch seinen späten Einstieg in die Lehre noch hinter seinen Klassenkollegen, jedoch bemüht seine Aufgaben zu lösen“. Er lerne brav mit, sei aber „durch sein noch etwas kindliches Gemüt“ manchmal nicht in der Lage, sich zu konzentrieren.

Gericht sieht "Änderung der Persönlichkeit"

So ging das OLG Wien per Beschluss vom 7. September 2016, also nur viereinhalb Monate vor der Verhaftung wegen des dringenden Verdachts der IS-Mitgliedschaft , „tatsächlich von einer entsprechenden Änderung der Persönlichkeit des Angeklagten Lorenz K.“ aus. Man könnte diese Passage mit Zynismus lesen, wenn man die aktuelle Situation kennt.

Mittlerweile wurde Lorenz K. wieder in U-Haft genommen und er hat in diesem dritten Lebensabschnitt bereits mehrere stundenlange Verhöre durch das Bundesamt für Verfassungsschutz hinter sich. Da sagte er etwa: „Ich dachte mir zum Zeitpunkt meines Entschlusses im Oktober/November 2016, dass der Krieg in Syrien/Irak gegen jeden Muslim auf der ganzen Welt ist. Ich dachte mir: Entweder der Sieg der Muslime oder ich sterbe lieber. Ich fasste den Entschluss einen Anschlag gegen eine deutsche Militäreinrichtung oder auch gegen deutsche Polizisten mit einer Rohrbombe durchzuführen.“ Und: „Ich habe mich mit dem Gedanken gespielt, etwas gegen die Militäreinrichtung bzw. Personen im Militärlager Ramstein zu unternehmen.“

K. im Dauerverhör durch die zwei Verfassungschützer weiter: "Ich wollte durch meinen Rohrbombenanschlag nicht nur Sachen beschädigen, sondern vor allem Soldaten treffen und damit töten. Mein Plan war noch nicht fertig überlegt, aber ich wollte außerhalb dieser Militäreinrichtung schauen, wann und wo sich diese Militärs treffen bzw. versammeln." Dazu noch: "Dort hätte ich dann die Rohrbombe, von der ich ja einen Plan auf meinem Handy hatte, mit einem Zeitzünder versteckt bzw. zur Detonation gebracht. (...) Ich wollte aber nicht selbst dabei ums Leben kommen, daher kam für mich nur eine Bombe mit Zeitzünder in Frage."

Immerhin: Eine selbst gebastelte „Testbombe“ hat K. vorigen Dezember in einem Park im deutschen Neuss (Nordrhein-Westfalen) bereits gezündet. „Und der Park war dann voller Rauch und der Wecker war kaputt.“

"Kein Anschlag in Österreich"

Und Österreich? Wollte K. wirklich einen Anschlag auf die U-Bahn verüben? Er sagt als Beschuldigter, vertreten vom Wiener Anwalt Wolfgang Blaschitz: „Ich selbst hatte nie die Absicht in Wien oder Österreich einen Anschlag zu begehen. Das müssen Sie mir glauben. Es ist aber richtig, dass ich damit indirekt unter meinen Freunden geprahlt habe.“ Auch schilderte K. den Beamten einen Dialog mit einem jungen Mann muslimischen Glaubens, den er noch aus der gemeinsamen Haftzeit im Gefängnis Gerasdorf kenne. Dieser junge Mann, ebenfalls albanischer Abstammung, habe versucht, ihn, K., dazu zu bringen, seine radikalen Pläne zu überdenken.

K.: "Ich habe mich kurz nach seiner Entlassung mit ihm getroffen. Er sagte: ,Wir wissen nicht, ob der IS richtig oder falsch ist, wir sind nicht dort und kennen die Lage nicht.´ Daraufhin sagte ich ihm: ,Dann müssen wir uns informieren.´ Er sagte darauf: ,Ich weiß nicht, ob es richtig ist, wenn man Anschläge macht, hier in den westlichen Ländern.´ Ich erwiderte: ,Im Koran steht: So wie sie Euch schaden, in gleichem Maße schadet Ihnen.´ Er fragte mich: ,Was kann Österreich dafür?´ Ich sagte ihm: ,Österreich sperrt die Muslime ein und produziert auch Waffen für diesen Kampf. Und wenn das Militär gegen die Muslime kämpft, dann müssen wir gegen das Militär kämpfen.´"

K. in seiner Einvernahme laut Protokoll weiter: "Danach habe ich mich noch einmal mit ihm getroffen (...). Ich erklärte, dass alle Gruppen islamisch widerlegt werden können, außer dem IS. Er sagte darauf: ,Du bist krank.´

Nachsatz von Lorenz K.: "Er meinte es aber nicht böse mit mir."

Am Montag wird Lorenz K. weiter verhört.

Aus einem Beschluss des Oberlandesgerichts Wien vom 7. September 2016 - der Senat sah bei Lorenz K. eine "Änderung der Persönlichkeit":