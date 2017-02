Textversion

05.02.2017 | (DiePresse.com)

Der 63-Jährige wurde am Sonntagvormittag tot in der Gemeinde Laßnitzhöhe bei Graz gefunden. Eine mögliche Tatwaffe wurde nicht gefunden.

Ein 63-jähriger Steirer ist am Sonntagvormittag tot vor einem Haus in der Gemeinde Laßnitzhöhe bei Graz gefunden worden. Wie Polizeisprecherin Madeleine Heinrich sagte, hatte der Mann eine Verletzung am Hals, die von einer Stichwaffe herrühren könnte. Fremdverschulden konnte man vorerst weder ausschließen noch bestätigen.

Gegen 9.30 Uhr hatte die Besitzerin des Hauses, das mit Sträuchern umwachsen ist, den Mann gefunden und Alarm geschlagen. "Der 63-Jährige hat in der Nachbarschaft gewohnt. Seine pflegebedürftige Frau hat angegeben, dass sie ihn am Abend noch gesehen hat, dann war er aber nicht mehr zuhause", so Heinrich.

Eine mögliche Tatwaffe wurde nicht gefunden, auch die Bewohnerin des Hauses, vor dem die Leiche entdeckt worden war, gab an, dass sie in der Nacht nichts Auffälliges bemerkt hätte.

Eine Obduktion war für Sonntagnachmittag angesetzt. Wann es ein Ergebnis geben wird, war vorerst unklar.