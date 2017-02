Textversion

07.02.2017 | 18:16 | (Die Presse)

Das Gericht sieht bei dem 17-Jährigen weiter Verdunkelungs- und Tatbegehungsgefahr. Der erstinstanzlich verurteilte Islamistenprediger Ebu Tejma wurde von Graz nach Wien verlegt.

Wien. Alles andere wäre eine Überraschung gewesen – das Wiener Landesgericht für Strafsachen hat am Dienstag die Untersuchungshaft für den 17-jährigen Lorenz K. um weitere vier Wochen verlängert. Wie Gerichtssprecher Thomas Spreitzer mitteilte, bleiben im Fall des Terrorverdächtigen die bisherigen Haftgründe aufrecht. Das Gericht geht weiter von Verdunkelungs- und Tatbegehungs- bzw. Ausführungsgefahr aus.

Gegen den Jugendlichen wird von der Staatsanwaltschaft wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Sinn des Paragrafen 278b Strafgesetzbuch (StGB) ermittelt. Er soll Kontakt zu einem 21-jährigen Deutschen und zwei noch strafunmündigen Zwölfjährigen gehabt und Anschlagspläne verfolgt haben. Sein Verteidiger, Wolfgang Blaschitz, stellt diese Pläne allerdings in Abrede.

Sympathie für den IS

Der 17-Jährige wurde am Montag zum zweiten Mal vom ermittelnden Staatsanwalt einvernommen. Die Befragung soll bis in die Nachtstunden gedauert haben. Der Verdächtige soll dabei im Wesentlichen seine bisherige Verantwortung aufrechterhalten haben. Er räumte ein, dass er mit der Ideologie der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sympathisiert und gemeinsam mit dem 21-Jährigen in Deutschland „Test-Sprengungen“ durchgeführt habe. Die Sprengsätze wollen sie mithilfe von Bastelanleitungen aus dem Internet hergestellt haben. Allerdings gibt der 17-Jährige an, dass er nicht an die konkrete Umsetzung eines Attentats gedacht habe.

Was sein Anwalt aber sehr wohl einräumt ist, dass Lorenz K. sich möglicherweise in einem radikal-salafistischen Umfeld bewegt hat. Unter anderem soll er ein Anhänger des Salafisten-Predigers Mirsad O. gewesen sein, der unter dem Namen Ebu Tejma Jugendliche für den Jihad rekrutiert haben soll. O. wurde im vergangenen Sommer in Graz wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, Anstiftung zum Mord und schwerer Nötigung nicht rechtskräftig zu 20 Jahren Haft verurteilt.

Nun könnte es womöglich passieren, dass der 17-jährige K. in der Justizanstalt Wien-Josefstadt seinem „Idol“ sogar persönlich begegnet. Der Anwalt von O. bestätigte der „Presse“ nämlich Gerüchte, dass der 35-Jährige, übrigens gemeinsam mit dem ebenfalls nicht rechtskräftig verurteilten Terroristen Mucharbek T., am Montag von Graz nach Wien verlegt wurde. Und zwar aus Sicherheitsgründen.

Wobei der Strafverteidiger diese Begründung als „unschlüssig“ bezeichnete. Die Bedingungen für U-Häftlinge in der Isolation seien in Graz nämlich wesentlich kontrollierbarer als in der überfüllten Anlage in Wien.

Seitens der Behörden gibt es keine Bestätigung für die Verlegung der erstinstanzlich verurteilten Terroristen. Der Staatsschutz des Innenministeriums sei mit Angelegenheiten der Justiz nicht befasst, hieß es, und ebendort, im Justizministerium, gebe man grundsätzlich keine Informationen über die Unterbringung von Straf- und Untersuchungshäftlingen bekannt.

Salafistische Menschenfänger

Der 17-jährige Lorenz K. passt übrigens gut in das Schema jener jungen Menschen, die in die Fänge salafistischer Prediger wie Mirsad O. geraten. Ein Jugendlicher, der soziale Probleme hat, ins kriminelle Milieu abrutscht – von schwerer Körperverletzung und schwerem Raub bis zum Einbruchsdiebstahl – und irgendwann in Haft landet. Lorenz K. konvertierte vom christlich-orthodoxen Glauben seiner albanischen Eltern zum Islam. Und begann, mit dem Salafismus zu sympathisieren. (eko/awe)