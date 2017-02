Textversion

07.02.2017 | 20:53 | von Eva Winroither (Die Presse)

Die Zahl der Jugendlichen, die bei Rat auf Draht Suizidgedanken äußern, hat in den vergangenen zwei Jahren stark zugenommen. Zwei Beratungen am Tag handeln von dem Thema.

Wien. Sie wollte leben, aber nicht so, wie ihr Leben gerade lief. Deswegen hat sie sich Gedanken über den Tod gemacht. „Ich wollte ja nicht sterben“, sagt sie heute. „Aber manchmal war ich wie ferngesteuert und oft nicht in der Lage, klar zu denken.“ Sie sagt, sie habe sich immer jemanden gewünscht, der sie an der Hand nimmt und „mit mir den Weg aus dem ganzen Chaos gemeinsam geht“.

Sie hat diese Hand gefunden. Die junge Frau, die ihre Erfahrungen für Rat auf Draht online schildert, hat bei den Mitarbeitern eben jener Notfallnummer für Kinder und Jugendliche die richtige Unterstützung gefunden. In regelmäßigen Gesprächen wurde die Frau betreut, die anfangs noch Angst hatte, über das Thema zu reden. Auch wenn sie heute wisse, dass reden wirklich helfe.

Sie ist kein Einzelfall. Die Zahl der Anrufer, die Suizidgedanken äußern, ist in den letzten Jahren bei Rat auf Draht um rund ein Drittel angestiegen. Waren es 2013 noch rund 500 Beratungen, gab es 2015 bereits 750 Gespräche zu dem Thema. Das sind zwei Beratungen pro Tag. Ein Durchschnitt, der sich auch 2016 gehalten habe, sagt Birgit Satke. Wenn auch die Beratungen im Vorjahr mit 719 Gesprächen leicht rückläufig waren. Die Frau mit dem breiten Lächeln ist seit 23 Jahren bei Rat auf Draht, seit sechs Jahren leitet sie die Beratungsstelle. Viel hat sie schon erlebt in dieser Zeit. Sie weiß auch, der Anstieg lässt sich nicht mit einem einzigen Grund erklären.

„Der Druck auf Jugendliche ist generell gestiegen“, sagt Satke. Dazu gehören der Leistungsdruck in der Schule ebenso wie familiäre Probleme, traumatische Ereignisse – und relativ neue Phänomene wie Cybermobbing und Sextortion, bei dem etwa Jugendliche dazu überredet werden, einschlägige Videos von sich zu machen – und später damit erpresst werden. Ein Phänomen, das auch über 40-Jährige trifft, die sich bei Rat auf Draht melden, erzählt Satke. Oft nennen die Jugendlichen auch die Angst, gegen den eigenen Willen in eine psychiatrische Anstalt eingeliefert zu werden und Medikamente zu bekommen, als Grund für den Anruf.

Laut Birgit Satke sind die Anrufer öfter weiblich als männlich und meistens über 15 Jahre alt. Doch auch ein anderes Phänomen dürfte in die Zahl der gestiegenen Anrufe hineinspielen. „Die Jugendlichen sind auch vermehrt bereit, über ihre Probleme zu reden“, sagt Christine-Sophie Hechtl, Psychologin und seit vier Jahren bei Rat auf Draht. Das könne durchaus mit der steigenden Zahl an Smartphones zu tun haben. Diese führen auch dazu, dass der Wunsch nach Online- und Chatberatungen deutlich ansteigt. In den wenigsten Fällen sagen Jugendliche übrigens gleich, dass sie Suizidgedanken hegen. „Das Thema ist wirklich schambesetzt. Meist wird ein Problem wie die Schule vorgeschoben“, sagt Hechtl. Erst im Verlauf des Gesprächs werde oft der eigentliche Grund des Anrufes klar. Die Bandbreite der Anrufe reiche dabei vom Sprechen über Suizidgedanken bis hin zu Gefahr in Verzug.

Hilfe durch Krisen

Die 17 Rat-auf-Draht-Mitarbeiter – alles professionelle Therapeuten, Psychologen und Lebensberater – stehen bei Bedarf auch mit entsprechenden Stellen wie Kriseninterventionszentren in Verbindung. „Wir machen uns Pakte mit den Anrufern aus. Schauen, wie wir schnell für Entlastung sorgen können“, erzählt Satke. Nur in seltenen Fällen hätte man mit der Polizei Kontakt aufnehmen müssen.

Ansonsten werden Vertrauenspersonen gesucht, Menschen, an die Jugendliche oft nicht gedacht haben, die aber durch schwierige Situationen helfen. Auch an Psychotherapeuten wird vermittelt. Während viele Anrufer sich nur einmal melden, gibt es auch Stammanrufer. Diese bekommen dann fixe Ansprechpersonen, damit sie ihre Geschichte nicht ständig wiederholen müssen. Die eingangs erwähnte junge Frau war auch so eine Stammanruferin. Ihr geht es längst wieder gut. „Ich habe jetzt alles, was ich mir immer gewünscht habe. Mann, Kinder, Auto, Haus und Hund. Und das Wichtigste – ich mache das, was mir Spaß macht und lebe so, wie es mir gefällt.“