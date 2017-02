Textversion

12.02.2017 | 14:34 | (DiePresse.com)

Ein Notarzt konnte nur mehr den Tod des jungen Mannes feststellen. Anfangs war nicht klar, ob der Jugendliche zuvor in eine Rauferei verwickelt gewesen war.

Vor der Disco "Eventarena" in Vösendorf (Bezirk Mödling) ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden ein 17-Jähriger Wiener an Drogen gestorben. Das vorläufige Obduktionsergebnis habe eine Suchtmittelintoxikation ergeben, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Ein zuvor angezeigter Raufhandel habe nicht stattgefunden.

Für den Jugendlichen kam trotz Reanimation jede Hilfe zu spät. Ein Notarzt konnte nur mehr den Tod des 17-Jährigen feststellen.