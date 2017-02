Textversion

13.02.2017 | 09:35 | (DiePresse.com)

Der Lastwagen durchbrach bei St. Andrä eine Leitschiene und stürzte bis zu 20 Meter ab. Über den Zustand des Lenkers gibt es bisher keine Informationen, der Verkehr wird umgeleitet.

Auf der Südautobahn A2 bei St. Andrä in Kärnten (Bezirk Wolfsberg) ist es am Montag in der Früh zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein steirischer Lkw hat laut ersten Informationen der Asfinag und der Polizei nach dem Donnersbergtunnel am Ende einer Brücke die Leitschiene durchbrochen und ist 15 bis 20 Meter abgestürzt. Über den Zustand des Lenkers war zunächst nichts bekannt.

Der Unfall war auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Italien passiert. Die Autobahn wurde in diese Richtung gesperrt. Der Verkehr wird in St. Andrä abgeleitet und kann bei Griffen wieder auf die Autobahn auffahren.