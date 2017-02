Textversion

15.02.2017 | 12:36 | (DiePresse.com)

Im dicht verbauten Zentrum von Linz soll unter einem Park eine Tiefgarage gebaut werden. Jetzt machen Anrainer mobil. Sie fürchten um ihre Lebensqualität.

Die Stahlstadt Linz hat von jeher nicht den Ruf eine erholsame Stadt zu sein. Zu sehr prägen die Schlote der Voest Alpine und die dicken Rauchschwaden das Bild, wenn man sich der Stadt nähert. Gerade in der Mitte von Linz sind die öffentlich zugänglichen Grünflächen überschaubar. Just in einer der wenigen, gibt es nun Ärger.

Unter den Andreas–Hofer-Park (der zwischen Hauptbahnhof und Bulgariplatz liegt) will die Baufirma Swietelsky eine Tiefgarage mit 92 Tiefgaragenplätzen bauen. Dafür soll ein Teil der 50 Bäumen, die zum Teil seit über 70 Jahren dort stehen, gefällt werden. Im Gegenzug wird der Park mit Spielgeräten aufgewertet. Doch das ist just, was die Anrainer nicht wollen.

Mittlerweile hat sich eine Bürgerinitiative gebildet, die gegen die Tiefgarage mobil macht. Sie fürchten nicht nur, dass sie Bäume verlieren, sondern auch, dass auch jene, die stehen bleiben dürfen, in Mitleidenschaft gezogen werden. „Ein Park und eine Tiefgarage vertragen sie nicht“, argumentiert Geraldine Schirl-Ennsthaler, Sprecherin der Initiative „Rettet den Andreas Hofer Park“. Durch die Bauarbeiten würden die Wurzeln der bestehenden Bäume, die der Garage zu nah kommen, einseitig beschnitten werden. Auch würde sich der Grundwasserspiegel ändern. Alles in allem eine Gefahr, für die Lebensdauer der Bäume, argumentieren die Bewohner. Etwaige Nachpflanzungen würden außerdem Jahre dauern, bis sie wieder den Schatten von fast 70-jährigen Bäumen spenden könnten.

Angst vor Luftverschmutzung und mehr Verkehr

Innerhalb kurzer Zeit haben die Anrainer nun 1200 Unterschriften gesammelt und dem Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) vorgelegt. Ihre Kritikpunkte: Durch die Tiefgarage wird das Verkehrsaufkommen erhöht, die Luft verschmutzt und die Kinder, die im Park spielen, gefährdet. Denn die Garageneinfahrten sind an jeweils zwei Ecken des Parks angedacht. Dort führe einerseits der Schulweg vieler Kinder vorbei, andererseits würden die Gehwege von vielen Kindern zum Spielen verwendet. „Der Park wird von Menschen quer durch alle Kulturen und Generationen genutzt“, erklärt Schirl-Ennsthaler. Außerdem wurde der Park erst 2004 aufwenig saniert. Weiters verstehe man nicht, warum die Interessen eine privaten Firma mehr wiegen, als die von über tausend Anrainern.

Stadt empfiehlt selbst Schutz der Grünflächen

Tatsächlich kann die Entscheidung unter dem Park eine Tiefgarage zu bauen verwundern. Hat die Stadt Linz doch selbst durch Experten befunden, dass es in Linz-Mitte mehr Grünflächen braucht. Im „Örtlichen Entwicklungskonzept Linz Nr.2“, das vom Linzer Gemeinderat am 23.5.2015 beschlossen wurde, heißt es im Kapitel Linz-Mitte, in dem der Andreas Hofer-Park liegt: „Auf Grund geringerer Grünflächenanteile, schlechter Bepflanzungsqualität und hoher baulicher Ausnutzung, ist in vielen Wohn- und Mischgebieten nur eine mangelhafte Durchgrünung gegeben.“ Weiters käme es durch die „zunehmende, insbesondere hohe Bebauungen (...) zu einer negativen Veränderung der klimatischen Situation“, außerdem „zur Ausbildung von Wärmeinseln.“ Die angeführten Lösungen im Konzept: „Anhebung der Bepflanzungsqualität“, „Verringerung des Anteils an versiegelten Oberflächen“, „bei unbebauten Flächen Vergrößerung der Grünflächenanteile“. Außerdem Maßnahmen zur Dachbegrünung.

Bäume wieder Nachpflanzen

Bei der Firma Swietelsky versteht man die Sorgen der Anrainer versichert aber, dass der Park nachher besser dastehen werde, als vorher. Denn der Park soll ja nicht zerstört werden. „Er bleibt in wesentlicher Form unverändert. Es handelt sich um zehn Bäume, die gefällt werden müssen“, erklärt Klaus Buchner, Prokurist der Firma und zuständig für die Immobilienverwaltung. Im Detail handelt es sich um sechs Birken, die beim alten Bunker im Park wachsen, einen kleinen Nadelbaum, weiters um jeweils eine Linde bei der Ein- und Ausfahrt der Garage sowie um den großen alten Baum in der Mitte des Parks, die Tränenkiefer. Nachgepflanzt werden neun Bäume. Darunter vier bis sechs Linden und eine neue Tränenkiefer, Dafür bekäme der Park neue Spielgeräte. Auch sollen den Anrainern rund 30 der Garagen zu einem günstigen Preis zur Verfügung stehen.

Dass die restlichen Bäume darunter leiden will Buchner nicht gelten lassen. „Mit dem behördlich geprüften Baumschutzkonzept ist gewährleistet, dass die Bäume überleben. Wir machen Tiefendüngungen mit begleitetem Wurzelschnitt, um die Bäume ja zu erhalten und sie vielleicht sogar in ihrer Vitalität zu verbessern.“ Auch würde die Tiefgarage nicht direkt unter den Bäumen gebaut werden, sondern genau unter jener Fläche, auf der jetzt schon Rasen- und Grünfläche zum Spielen ist. Der Abstand zu den Wurzeln würde einen Meter betragen, um sicherzustellen, dass die Bäume tief genug wurzeln können. Ein Baumgutachten, das bereits fertiggestellt wurde, wollte die Firma allerdings nicht herzeigen. In das würden aber auch just die Anrainer gerne einen Blick werfen. Sie fordern schon längst ein Alternativprojekt. „Warum kann die Tiefgarage nicht unter einer Straße oder einem Haus gebaut werden“, argumentiert Schirl-Ennsthaler. Auch dass eine vermehrte Einbindung der öffentlichen Verkehrsmittel nicht angedacht ist, ärgert die Initiative. Denn die Firma liegt in der Nähe des Hauptbahnhofs und der Straßenbahnlinie 1, die in Linz so wichtig ist, wie die Wiener U-Bahn.

Linz hat den Park als Bauort selbst vorgeschlagen

Doch öffentliche Verkehrsmittel argumentiert Buchner helfen der Firma nicht. „Wir sind in einem Geschäft das Mobilität verlangt. Unsere Mitarbeiter müssen zu Baustellen fahren, zu Baubesprechungen. Da nutzt mir der öffentliche Verkehr nichts, da nutzt mir auch eine Parkgarage in 800 Metern Entfernung nichts.“ Die Firma hätte seit Jahren nur 66 Parkplätze für ihre 170 Mitarbeitern und hätte sich bisher mit angemieteten Alternativen in der Umgebung geholfen. Auf Dauer wollte man aber unabhängig von anderen sein.

Tatsächlich hätte die Firma laut Buchner anfangs selbst gar nicht gedacht, dass sie unter dem Park bauen könnte. Man hätte auch bei umliegenden Grundstücken gefragt, die den ÖBB gehören. „Die haben das aber kategorisch abgelehnt“. Die Firma selbst hat ein eigenes Grundstück von rund 850 m2 gleich in der Nähe des Parks – auf dem demnächst ein Wohnhaus gebaut werden soll. Das Grundstück sei allerdings zu klein, so dass eine Tiefgarage zwei Stockwerke unter, aber auch über dem Boden gebaut hätte werden müssen. „Da hab ich dann halt den Betonklotz in der Landschaft. Außerdem hätte es eine Widmungsänderung gebraucht. Das hat man seitens der Stadt Linz abgelehnt“, sagt Buchner. „Nur um das klarzustellen, der Vorschlag unter dem Park zu bauen, kam von der Stadt Linz selbst, unter der Vorgabe des Baumschutzes, plus Auflage einen Teil der Garagen den Anrainern zur Verfügung zu stellen. Wir haben das dann gerne aufgegriffen.“

Klaus Luger, Bürgermeister von Linz, wollte weder das Grünlandkonzept der Stadt Linz kommentieren, noch warum die Stadt Linz selbst vorschlägt, unter einem Park zu bauen. Er war auch nach mehrmaligem Anfragen der „Presse“ zu keinem Gespräch bereit. In einer Aussendung ließ er vor kurzem wissen, dass er sich um Gespräch einen Alternativen bemüht. Der soll laut Buchner demnächst auch stattfinden.