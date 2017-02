Textversion

18.02.2017 | 10:52 | (DiePresse.com)

Von dem 47-Jährigen fehlte seit Mitte der Woche jede Spur. Er wurde nun tot in einem Wagen mit italienischem Kennzeichen gefunden.

Ein Tiroler, der seit einigen Tagen vermisst worden war, ist am Samstag in Baumkirchen (Bezirk Innsbruck-Land) tot im Kofferraum eines Autos gefunden worden. Dies teilte LKA-Leiter Walter Pupp der APA mit und bestätigte damit einen Bericht des ORF Tirol. Der Wagen soll ein italienisches Kennzeichen haben. Von dem 47-Jährigen fehlte seit Mitte der Woche jede Spur. Sein letztes Lebenszeichen sei eine SMS an seine Frau gewesen, deren Echtheit diese allerdings bezweifelte, berichtete der ORF. Nähere Details zu dem Vorfall waren zunächst nicht bekannt.