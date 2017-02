Textversion

18.02.2017 | 14:11 | (DiePresse.com)

Die Frau wollte sich nach der Tat selbst das Leben nehmen und wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Eine Mutter hat am Samstag in Nußdorf am Attersee offenbar ihren neunjährigen Buben erstochen und wollte sich selbst das Leben nehmen. Sie überlebte lebensbedrohlich verletzt und wurde in ein Spital nach Salzburg geflogen. Die Oma des getöteten Buben und Mutter der mutmaßlichen Täterin hat Samstagmittag in einem Mehrparteienhaus die Bluttat entdeckt.

Über die Hintergründe der Tat war am Nachmittag noch nichts bekannt. Bisher stehe fest, dass die Mutter des Schülers vom Vater des Buben getrennt lebt und es keine weiteren Kinder gibt, so LKA-Sprecher Gisbert Windischhofer.