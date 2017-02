Textversion

21.02.2017 | 15:01 | von Christine Imlinger (Die Presse)

Kaum wo anders wächst die Bevölkerung so stark wie vor Wiens Toren. Bald könnte das Limit, vor allem das der Infrastruktur, erreicht sein. Manche sehen sogar eine Skepsis gegenüber noch mehr Zuzug aus der Stadt. Eine Reise durch die Vororte.

Raus ins Grüne. Ein Häuschen nahe der Stadt, ein Garten, bessere Luft, vielleicht noch eine nette Dorfgemeinschaft, so wie man das vom Land kennt – oder sich die Idylle zumindest vorstellt. Es ist einer der häufigeren Lebensträume der Städter, bloß, die Realität sieht meist anders aus. Der Immobilienmarkt jenseits der Stadtgrenze ist unter Druck, Umlandgemeinden stoßen mit ihrer Infrastruktur von Kindergärten, Kanal bis Verkehr an Wachstumsgrenzen. Wiens Umland zählt zu einer der am schnellsten wachsenden Regionen. Trotz der Zahlungen aus dem Finanzausgleich – in vielen Gemeinden sind noch mehr „Zuagroaste“ aus der Stadt nicht unbedingt gern gesehen, das geht aus einer aktuellen Studie des Beratungsunternehmens „Kreutzer, Fischer & Partner“ hervor. Aber noch ist es nicht ganz soweit. Noch wird an vielen Orten gebaut. In Brunn am Gebirge etwa, einem jener Orte südlich von Wien, in denen man kaum merkt, dass man die Stadt verlassen hat.

„Ins Grüne zieht man bei uns nicht mehr“, sagt Bürgermeister Andreas Linhart. Die Stadt rinne aus, das sehe man am Ortsbild oder der Luftqualität. Der städtische Charakter wächst weiter, der Zuzug ist stark. Derzeit zählt Brunn knapp 12.000 Einwohner. „Wenn wir alle Baulandreserven nutzen, wenn alle geplanten Projekte umgesetzt sind, sind wir bei 16.000.“ Diese Zahl werde wohl bis 2025 erreicht sein, denn die Liste der Bauvorhaben ist lange: Mehrfamilienhäuser, Doppelhäuser. Die Preise bei Miete wie auch im Eigentum stehen jenen in Wien um wenig nach.

Bei 16.000 ist in Brunn Schluss. Dann, bei 16.000, sei aber eine Grenze erreicht, sagt Linhart. Grünland zu Bauland umzuwidmen, „das schließen wir aus“. Erstens, weil der rechtliche Rahmen da eng ist: Eine Umwidmung in Bauland müsste mit einer Rückwidmung einer anderen Fläche in Grünland kompensiert werden, und da gebe es keine Reserven mehr. Aber auch, um das Grünland zu erhalten, und „weil wir die Infrastruktur im Auge behalten müssen, von der Krabbelstube bis zum Friedhof, irgendwann geht es sich nicht mehr aus“. Auch einer finanzstarken Gemeinde wie Brunn gehe irgendwann der Saft aus. Nicht nur das: „Wir können noch drei Kindergartengruppen, eine Schule oder einen leistungsstärkeren Kanal schaffen, aber die Verkehrsflächen lassen sich nicht vermehren.“ Und die seien schon jetzt, vor allem zu Stoßzeiten, am Limit.

Der Verkehr, die Staus: Laut der Studie von Kreutzer, Fischer & Partner sind das die Hauptargumente dafür, dass man in den Umlandgemeinden Zuzug aus Wien skeptisch sieht. Brunn am Gebirge ist einer jener Orte, die die Autoren da besonders herausheben.

Diese sehen eine ganze Reihe von Gründen, warum im Umland Wiens weniger Wohnraum entsteht, als nachgefragt wird. Studienautor Andreas Kreutzer nennt etwa die hohen nötigen Investitionen in die Infrastruktur. Oft werde auch die Sorge um den Erhalt der Lebensqualität, den Grünraum, oder die dörfliche Struktur genannt – wiewohl es beim Zuzug aus Wien vorwiegend um Bessersituierte, oft Jungfamilien, geht. Mitunter, so Kreutzer, sei in den Gemeinden auch die Befürchtung genannt worden, bestehende Immobilien könnten ihren Wert verlieren, wenn durch zusätzlichen Wohnbau der Druck vom Markt genommen werde.

Da legt die Studie eine Diskrepanz zwischen Wunsch – oder proklamiertem politischen Ziel – und Wirklichkeit offen: Immobilienpreise sind im Umland, wie in Wien, überdurchschnittlich gestiegen. Das Schaffen von leistbarem Wohnraum befände sich zwar stets auf den politischen Agenden, allerdings stünden solche Vorhaben oft in keinem Verhältnis zur tatsächlichen Bauleistung. Demnach würden bei diversen Bauträgern Projekte mit in Summe mehr als 16.700 Wohneinheiten auf ihre Realisierung warten. Aus heutiger Sicht hätte aber gut die Hälfte davon keine Aussicht auf Umsetzung – denn eine solche scheitere an der Baugenehmigung oder schon der Flächenwidmung.

Dementsprechend steigen die Preise: Aus einer aktuellen Analyse des Portals Willhaben.at geht hervor, dass die Preise von Eigentumswohnungen im Umland teils ebenso rasch gewachsen sind wie in Wien: Im Bezirk Wiener Neustadt etwa waren es von 2015 auf 2016 plus 10,9 Prozent, in Mistelbach 11,6 Prozent, in Korneuburg sieben Prozent, Tulln 8,2 Prozent und im (nun aufgelösten) Bezirk Wien-Umgebung plus 6,2 Prozent binnen eines Jahres.

Auch die Immobilienfirma Re/Max geht von einer klaren Diskrepanz zwischen Nachfrage und Angebot aus: Im so genannten „Speckgürtel“ würde die Nachfrage nach Immobilien heuer um 4,6 Prozent, das Angebot aber nur um 1,4 Prozent wachsen – die Preise dürften laut dieser Prognose um 3,2 Prozent steigen, vor allem Einfamilienhäuser gewinnen an Wert. Entgegen der bisherigen Entwicklung würde aber die Nachfrage (und damit die Preise) in der ländlichen Region, die an das Umland Wiens anschließt, noch stärker steigen.

Der Zuzug verlagert sich. Eine Entwicklung, die auch Kreutzer beobachtet. Er geht davon aus, dass sich der Zuzug noch stärker in den Bezirk Tulln, ins Weinviertel, in Orte wie Schwechat oder in die Region um Parndorf verlagern wird – in letzterer beobachtet man schon massive Preissteigerungen. Der Süden Wiens etwa ist schon dicht verbaut, im Westen, in der Wienerwald-Gegend, sind die Möglichkeiten aufgrund der Topografie beschränkt.

Als einen beispielhaften Ort für diese Entwicklung sieht er Breitenfurt – auch, wenn dieser etwas anachronistisch scheint, wenn man über dichte Verbauung spricht. Immerhin liegt hier mitten im Ort ein rund 100.000-Quadratmeter-Grund brach, der seit Jahrzehnten als Bauerwartungsland gewidmet ist. Nun gehen dort die Breitenfurter mit ihren Hunden spazieren.

Bauen? Kein Thema, sagt Bürgermeister Ernst Morgenbesser (ÖVP). Auch wenn er damit nicht glücklich ist. „Dieser Grund ist ein Lehrbeispiel dafür, wie man einen Ort entwickeln könnte. Aber jeder Versuch, den Ort aus der Vogelperspektive anzuschauen, langfristig eine Entwicklung zu planen, ist an massivem Widerstand gescheitert.“ Er spricht von Zersiedelung, den verstreuten Einfamilienhaus-Siedlungen als „Sünden der Vergangenheit“. Diese kommen der Gemeinde mitunter teuer – jene am Sperrberg etwa mit Kanal, Winterdienst und mehr zu versorgen, stünde in keinem Verhältnis zu den 800 Euro pro Kopf aus dem Finanzausgleich. Ein Geschäft sei Zuzug aus Wien nicht. Aber in Breitenfurt hat man ohnehin andere Sorgen, die Wegzüge. Aktuell seien es 43 Hauptwohnsitze weniger als vor einem Jahr – „vermutlich haben Zweitwohnsitzer ihren Hauptwohnsitz wegen des Parkpickerls nach Wien verlegt.“ Vor allem Junge ziehen weg von hier. Mietwohnungen gibt es in Breitenfurt kaum.

Um die Jungen im Ort zu halten, läuft derzeit das Projekt „Leistbares Wohnen“ – das erste dieser Art seit 20 Jahren – mit Mietwohnungen, die 2018 gebaut werden sollen. Bei der Vergabe will die Gemeinde dann selbst mitmischen und die Einheiten nach einem Punktemodell an die Frau, oder den Mann bringen. Bonuspunkte soll es beispielsweise für ein Engagement in einem örtlichen Verein geben.

Wiener? Bitte warten. Ähnliche Probleme kennt man in vielen Orten: Der Zuzug aus der Stadt verträgt sich oft nicht ganz mit dem bestehenden Ortsleben. Für Junge bleiben keine günstigen Wohnungen, sie wandern ab, das alte Ortsleben leidet, und eine reine Schlafgemeinde für Auspendler, das will keiner der Umlandorte sein. Einige steuern sogar aktiv dagegen. Auch, wenn das für jene, die in der Stadt vom Grünen träumen, heißt: bitte warten.