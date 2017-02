Textversion

20.02.2017 | 11:45 | (DiePresse.com)

Der 43-Jährige hatte sich bereits durch seine Fahrweise verraten.

Mit seiner "unsicheren Fahrweise" hat ein Autofahrer am Samstagnachmittag in Großhöflein (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) die Polizei auf sich aufmerksam gemacht. Als Beamte bei dem 43-Jährigen einen Alkotest durchführten, ergab dieser 2,56 Promille, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag.

Der Mann besitzt zwar einen Führerschein, hatte diesen aber nicht dabei. Der Alkolenker wurde angezeigt. Die Lenkerberechtigung wird ihm entzogen, teilte die Polizei mit.