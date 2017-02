Textversion

21.02.2017 | 11:02 | (DiePresse.com)

Ein hartnäckiger Lkw-Brand hielt die Feuerwehren auf der A21 bei Hochstraß auf Trab. Nun muss das Wrack abtransportiert werden.

Nach dem Lkw-Brand auf der Wiener Außenringautobahn (A21) hat die Asfinag am Dienstagvormittag bei Hochstraß eine Totalsperre Richtung Westautobahn (A1) verfügt. Die Dauer wurde mit zwei Stunden angegeben, der Verkehr wurde großräumig auf die A22 (Donauuferautobahn), S5 (Stockerauer Schnellstraße) und S33 (Kremser Schnellstraße) umgeleitet. Grund sei das wiederholte Aufflackern der Flammen. Die Feuerwehr befürchte weitere Glutnester. Um die Brandgefahr endgültig zu beseitigen und den Lastwagen zu entfernen, müsse die Autobahn gesperrt werden.

Der Lastwagen war in den frühen Morgenstunden in Flammen gestanden. Der Lenker stellte den brennenden Sattelzug in einer Pannenbucht ab. Er konnte sich noch aus dem Führerhaus retten. Ein zufällig vorbeikommender Streckendienst der Asfinag unternahm erste Löschversuche und alarmierte die Feuerwehr. Vier Feuerwehren löschten den Brand in den frühen Morgenstunden. Später fing der Lastwagen laut Asfinag jedoch nochmals Feuer, die Einsatzkräfte waren erneut mit der Brandbekämpfung beschäftigt.