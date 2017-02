Textversion

21.02.2017 | 13:39 | (DiePresse.com)

Auch in Österreich ist der neue US-Präsident Vorlage für viele Kostüme. Perücken sind in Wiener Geschäften teils schon vergriffen.

Donald Trump liegt diesen Fasching im Trend. Zumindest die Haarpracht des US-Präsidenten ist Vorlage für viele Kostüme in Österreich. Die Nachfrage ist so groß, dass Trump-Perücken etwa im Geschäft Jux Witte in Wien-Mariahilf am Dienstag ausverkauft waren.

"Ende Jänner haben wir die Lieferung mit den Trump-Perücken bekommen und innerhalb einer Woche waren sie auch schon ausverkauft. Nachschub gibt es leider keinen, da es mittlerweile schon zu spät für die Saison wäre", sagte Geschäftsführerin Susanne Schmid.

Solche Hypes sind nicht ungewöhnlich. Im Oktober 2016 gab es beispielsweise eine besonders große Nachfrage nach Grusel-Clownmasken. "Je mehr über ein Thema berichtet wird, desto höher ist das Interessen an Kostümen dieser Art. So sorgt auch Trump mit seiner Medienpräsenz für Aufmerksamkeit", erklärte die Kostümverleiherin.

Wie jede Faschingssaison sind auch klassische Kostüme - wie beispielsweise im Stil der 1920er und 30er-Jahre - sehr beliebt. Diese bieten sich als Alternative für jene an, die keine orange-gelben Perücken mit der Haarpracht des US-Präsidenten bekommen konnten.