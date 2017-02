Textversion

24.02.2017 | 16:06 | (DiePresse.com)

Ein Hund kam bei einem Hausbrand in Seiersberg ums Leben, der Sachschaden beträgt 100.000 Euro. Nach einem technischen Defekt hatte ein E-Bike-Akku im Vorraum eine Jacke entzündet.

Bei einem Brand in einem Haus in Seiersberg (Bezirk Graz-Umgebung) ist am Donnerstag ein Hund umgekommen. 31 Feuerwehrleute konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen, teilte die Polizei mit. Personen wurden nicht verletzt, doch der Hund dürfte an den Rauchgasen erstickt sein.

Auslöser des Feuers, das im Vorraum des Hauses ausgebrochen war, dürfte laut Polizei der Akku eines Elektro-Fahrrades gewesen sein. Dieser wurde in der Nacht aufgeladen und in der Früh, als er voll war, vom Ladegerät getrennt. Nachdem die 18-jährige Bewohnerin ins Obergeschoß des Elternhauses gegangen war, dürfte der Akku etwa zwei Stunden später wegen eines technischen Defekts Feuer gefangen haben.

Die Flammen setzten die etwa zwei Meter daneben abgelegte Jacke in Brand. Als die Jugendliche den Rauch und das Feuer bemerkte, konnte sie nicht mehr durch die Türen im Erdgeschoß hinaus, sondern musste sich durch ein Dachfenster retten. Die Feuerwehr holte sie dann über eine Leiter vom Dach herunter. Für den Hund des Hauses kam die Hilfe der Feuerwehr zu spät. Dafür konnten die Hauskatzen gerettet werden. Der geschätzte Schaden musste Freitagnachmittag von 25.000 auf mehr als 100.000 Euro hinaufkorrigiert werden.