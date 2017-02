Textversion

25.02.2017 | 09:09 | VON ANDREAS WETZ (DiePresse.com)

Volker Kozok, IT-Experte der Bundeswehr, sagt, dass bereits 22 Prozent aller Tweets automatisiert von sogenannten Social Bots erstellt erstellt werden. Den Zahlungsverkehr in Bitcoins empfiehlt er "auszutrocknen".

Die Presse: Wie geht ein auf IT-Sicherheit spezialisierter Bundeswehr-Offizier mit Links, E-Mails, Attachments und den Gefahren des Internets um?

Volker Kozok: Ich habe jedenfalls keine schlaflosen Nächte oder gar eine Paranoia entwickelt. Ich nutze Xing, LinkedIn und Facebook häufig und gerne. Man sollte mit gesundem Menschenverstand an die Sache herangehen. Wenn ich eine Mail von Unbekannten bekomme, oder mir darin jemand Dinge verspricht, die ich nicht brauche, lasse ich einfach die Finger davon.

Dennoch entsteht der Eindruck, dass das Internet zusehends zu einem Moloch verkommt.

Natürlich hat das Netz seine dunklen Seiten. Die grenzenlose Verfügbarkeit von Information macht die Nutzung schwierig. Im Internet tobt gerade ein Informationskrieg. Sogenannte Social Bots, das sind Programme, die automatisiert und zum Beispiel auf Twitter politische Botschaften verbreiten, sind aktuell ein großes Thema. Gerade in Deutschland, wo heuer Bundestagswahlen stattfinden. So fand eine Studie heraus, dass bereits 22 Prozent aller Tweets weltweit automatisiert von Bots erstellt werden.

Mit welchem Zweck?

Mit Social Bots kann ich gezielt Meinung machen und Themen platzieren, die alleine durch ihre Menge und Wucht den Eindruck erwecken: Hier ist ein Sache, die die Bevölkerung interessiert. In Deutschland haben die großen Parteien erklärt, dieses Mittel im kommenden Wahlkampf nicht zu nutzen. Die AfD hingegen hat eingestanden, dass die Nutzung von Social Bots für sie von Interesse sein könnte.

Kann und soll ein Staat solchen Entwicklungen begegnen?

Jedenfalls kann er es nicht verhindern. Aber: Dass es dieses Manipulationen gibt, sollte man öffentlich thematisieren. Auch wenn es schwierig ist. In Diskussionen mit Politikern habe ich mehrfach das Argument gehört, dass man ja in „vernünftigen“ Medien die Fakten kommunizieren könne. Das Problem ist nur, dass diese Medien von den für Manipulationen anfälligen Leuten gar nicht mehr wahrgenommen werden. Was das bedeutet, sieht man gerade in den USA. Dieser Trend wird sich fortsetzen.



Auch für Falschmeldungen gilt die Meinungsfreiheit. Darf man da überhaupt eingreifen?

Als Soldat bin ich Anhänger der Idee eines starken Staates. Aber wir müssen auch in Kauf nehmen, dass es Leute gibt die herumlaufen und laut „Lügenpresse“ rufen. Das gehört genauso zu einer Demokratie. Wir sollten das aushalten und akzeptieren, dass ein gewisser Teil der Bevölkerung nicht bereit ist, sich mit Fakten auseinderzusetzen.

Welche Rolle spielt Russland bei der Meinungsbeeinflussung im Internet?

Russland gibt sogar zu, einen Informationskrieg gegen den Westen zu führen. Die machen das sehr offensiv und – aus ihrer Sicht – auch gut. Allein in Deutschland leben zwei Millionen Deutschland-Russen, für die sich Moskau verantwortlich fühlt. In Putins hybridem Informationskrieg nennt man diese Leute „compatriots“, Personen, die man zur Durchsetzung der eigenen Interessen beeinflussen kann. Das macht allerdings nicht nur Russland so, sondern viele andere auch. Die Russen tun es nur besonders intensiv. Mit einer Masse automatisiert abgesetzter Tweets ist es möglich, durch die schiere Menge Fakten zu relativieren, sie unzählige Male zu hinterfragen und damit unglaubwürdig zu machen.

Wie verändert die Digitalisierung die Kriminalität?

Verbrechen wird zur Dienstleistung. Wir nennen das Crime as a Service. Bei diesen Anbietern kann man sich auch als Unbedarfter vom Heim-PC aus alles zusammenkaufen, was man als angehender Internetkrimineller braucht. Darunter fallen sogenannte Bulletproof-Hoster, also Serviceprovider, die nicht mit Behörden kooperieren und damit als „sicher“ gelten, man kann das Darknet nutzen oder auch Ransomware-Angriffe buchen, bei denen Daten meiner Opfer verschlüsselt werden und die Entschlüsselung nur nach Bezahlung eines Lösegelds geschieht. Der Service geht soweit, dass manche Ransomware-Anbieter den Opfern eine Art Helpdesk zur Verfügung stellen. Dort wird einem dann erklärt, wie man auch als technisch nicht Versierter bequem und schnell in Bitcoins das Lösegeld bezahlen kann.

Im Darknet sind Behörden zum Zuschauen verdammt?

Hin und wieder kommt man Tätern auf die Spur. Vor einigen Jahren ging die Enttarnung des „Silkroad“-Marktplatzes durch die Medien. Möglich war das aber nur durch eine Sicherheitslücke in einem Programm, die die Betreiber nicht kannten. Die Anonymisierung der Server im Darknet macht die Suche nach den Tätern fast unmöglich. Wobei es inzwischen erste Gerüchte dazu gibt, dass es Behörden gelungen sein soll, Kriminelle zu enttarnen.

Mit welcher Strategie könnte man dem verschlüsselten und anonymisierten Treiben im Netz entgegentreten?

Mit der Austrocknung der virtuellen und nicht rückverfolgbaren Geldströme in Bitcoins. So ließen sich Cybercrime, Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche effizient verhindern, oder zumindest stark eindämmen.

Das klingt doch eher utopisch.

Ich halte die Umsetzung dieses Plans für nicht allzu schwierig, es bräuchte nur den politischen Willen dazu. Die EU ist groß genug, gemeinsam könnte man sich hinstellen und sagen: Wir wollen einen geregelten Rahmen für diese Art von Geldverkehr. Wenn man dann nämlich plötzlich nachvollziehen kann, wohin zum Beispiel mit Ransomware erpresste Bitcoins fließen, hätte sich diese Art von Kriminalität mit einem Schlag erledigt.