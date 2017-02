Textversion

24.02.2017 | 17:22 | Manfred Seeh (DiePresse.com)

Einer der Gründe für die Anti-Terror-Razzia Ende Jänner, an der 800 Beamte beteiligt waren: Spuren des Sprengstoffs TNT.

Wien. Es war ein Paukenschlag, als am 26. Jänner Innen- und Justizressort gemeinsam verkündeten, dass bei einer Anti-Terror-Razzia in Wien und Graz 14 Verdächtige festgenommen wurden. Wegen des dringenden Verdachts der Mitgliedschaft bei der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und wegen „staatsfeindlicher Verbindungen“.

„Presse“-Recherchen erhellen nun die Hintergründe der Razzia, an der 800 Beamte beteiligt waren: So waren etwa zuvor an der Wohnungstür eines Verdächtigen Spuren des Sprengstoffs TNT gefunden worden.

Insgesamt gibt es rund drei Dutzend Verdächtige. Ende Jänner wanderten alle 14 Festgenommenen in U-Haft. Es handelt sich um Funktionäre bzw. Mitglieder von radikal-islamischen Glaubensvereinen. Aktuell befinden sich immer noch elf Personen hinter Gittern.

Tatort: Wien-Floridsdorf

Einer der Verdächtigen, der türkeistämmige B., lebte zuletzt in einer kleinen Wohnung in Wien-Floridsdorf. Im Rahmen der von Observationen und Abhörungen begleiteten Ermittlung wurde von der Kripo ein Sprengstoffwischtest am Türgriff dieser Wohnung durchgeführt. Bei einer chemischen Analyse wurden Spuren von TNT nachgewiesen. Aufgrund welcher Vorgeschichte diese dorthin kamen, wurde bisher nicht geklärt.

Nach der Razzia teilten die Behörden mit, dass es keine Hiweise auf einen unmittelbar drohenden Terroranschlag gebe. Drängende Fragen bleiben aber: Wenn TNT-Spuren nachgewiesen wurden – was sollte mit dem Sprengstoff geschehen? Wie kommen die Spuren auf den Türgriff eines Verdächtigen?

Auf Letzteres geht ein U-Haft-Beschluss des Straflandesgerichts Graz ein. Das Papier betrifft eigentlich einen anderen Verdächtigen, einen gewissen Q. – einen zuletzt in Wien-Favoriten wohnenden radikal-islamischen Ideologen afghanischer Abstammung, es enthält aber auch Passagen zu B. Zitat: „Es ist nicht auszuschließen, dass B. bei einem Aufenthalt in Graz in den Räumlichkeiten des Taqwa-Vereins Kontakt zu diesem militärischen Sprengstoff hatte.“ Dazu muss man wissen: Dieser Verein stand laut Verfassungsschutz unter dem Einfluss zweier salafistischer Prediger. Bei dem einen handelt es sich um den erwähnten Q., der andere ist N. B., ein Mann aus Bosnien.

Hinsichtlich der Sprengstoffspuren heißt es in dem Gerichtsbeschluss weiter: „Gegen den im islamistischen Sinn massiv radikalisierten B. besteht der dringende Verdacht des Vergehens des Ansammelns von Kampfmitteln [. . .], wobei der Besitz des militärischen Sprengstoffs nach der dringenden Verdachtslage nur einen terroristischen Hintergrund haben kann.“

Laut Staatsanwaltschaft handelt es sich bei den Predigern Q. und N. B. um Vordenker der Scharia. Ihre Schriften werden derzeit von dem deutschen Gutachter Guido Steinberg im Auftrag der Staatsanwaltschaft unter die Lupe genommen. Von Q. – sein Anwalt, Wolfgang Blaschitz, kämpft gerade um eine Beendigung der U-Haft, für Q. und alle anderen Verdächtigen gilt die Unschuldsvermutung – heißt es, er sei ebenso wie N. B. international gut vernetzt. In einer Diplomarbeit über Q. steht: „Aus den Predigten von Q. kann die direkte Ablehnung des Rechtsstaates abgeleitet werden.“

Der deutsche Islamwissenschaftler Tilman Nagel, der in einem anderen Terrorverfahren die Schriften des Glaubensvereins Taqwa (darunter auch Texte von Q. und N. B.) geprüft hat, interpretierte deren grundlegende Richtung so: Die Schriften seien ein Appell „zur Zerstörung jeglicher säkularer oder der westlichen Säkularität entlehnter Ordnung [. . .].“ Der Appell an die Glaubensbrüder laute: „Es ist ein Endzeitkampf, der begonnen hat, es ist allerhöchste Zeit, sich auf die Seite der künftigen Paradiesbewohner zu stellen.“

Versuchter Terrormord

Nun zu einem weiteren Verdächtigen, dessen Fall schon älter ist und aus dem aktuellen Ermittlungsverfahren ausgeschieden wurde. Gegen ihn liegt bereits eine Anklage vor: S., ein sogenannter Rückkehrer, soll 2015 in Syrien nahe der IS-Hochburg Rakka mit einem Scharfschützengewehr einen Kämpfer einer verfeindeten Miliz angeschossen haben. Ob der Mann überlebte, ist unbekannt. S. muss nun versuchten Terrormord verantworten.

Und: Ein Mann aus dem Umfeld der nunmehrigen Verdächtigen, der gebürtige Bosnier Fikret B. (49), erhielt bereits wegen IS-Mitgliedschaft erstinstanzlich acht Jahre Haft.