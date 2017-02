diepresse.com

Häftling in Graz dürfte bei autoerotischem Unfall gestorben sein

27.02.2017 | 13:48 | (DiePresse.com)

Bei dem Todesfall in der Strafanstalt Graz-Karlau dürfte es sich um einen Unfall handeln. Der 43-jähriger Häftling war am Sonntag tot in seiner Zelle gefunden worden