27.02.2017 | 20:07 | von Andreas Wetz (Die Presse)

Wiens Grüne planen die Einführung von Umweltzonen. Deren Wirksamkeit ist kaum zu beurteilen: Alte Motoren allein scheinen nicht das große Problem zu sein. Eine Faktensammlung.

Wien. Vor fünf Jahren stimmte die Grazer Bevölkerung mit 69 Prozent gegen die Einführung von Umweltzonen und damit zumindest zeitweise für Fahrverbote für ältere Kraftfahrzeuge. In Wien arbeitet nun der grüne Teil der Stadtregierung daran, eben solche Umweltzonen wegen der Feinstaubbelastung der Luft einzuführen.

Eine externe Studie soll bis Jahresende Vorschläge dazu erarbeiten, wo und unter welchen Bedingungen Umweltzonen eingerichtet werden könnten. Dabei deutet die Wissenslage darauf hin, dass ein Fahrverbot für Autos mit älteren Motoren das Auf und Ab bei Grenzwertüberschreitungen nicht beenden wird. Ein Überblick.



• Welche Rolle spielt der Verkehr für die Feinstaubbelastung?

Bundesweit ist der Verkehrssektor für 18,5 Prozent jener Staubpartikel verantwortlich, die Lunge, Herz und Kreislauf schädigen können. In Wien beträgt der Anteil 43,6 Prozent. Das hängt damit zusammen, dass andere Feinstaubsünder wie Industrie, Landwirtschaft und Haushalte aufgrund der urbanen Struktur kaum ins Gewicht fallen.



• Wie stark ist der Einfluss alter, schadstoffreicher Motoren?

Diskutiert werden Fahrverbote für Dieselautos der Abgasnormen Euro 0-5. Laut ÖAMTC fallen in Wien und seiner unmittelbaren Umgebung 420.000 Fahrzeuge in diese Kategorien, die mitunter gerade einmal zweieinhalb Jahre alt sind.

Interessant erscheint in diesem Zusammenhang eine der „Presse“ vorliegende Untersuchung der baden-württembergischen Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz. Demnach stammt in der ebenfalls vom Feinstaub geplagten Landeshauptstadt Stuttgart nur ein Sechstel (17 Prozent) der vom Kfz-Verkehr verursachten Partikel aus den Motoren selbst. Der Rest, 83 Prozent, setzt sich aus Aufwirbelungen, Reifen-, Bremsen- und Straßenabrieb zusammen. Oder in anderen Worten: Selbst ein Elektroauto produziert große Mengen Feinstaub.



• Gibt es in Bezug auf Feinstaub „guten“ und „bösen“ Verkehr?

Eindeutig mit Ja lässt sich diese Frage nur für Fußgänger und Radfahrer beantworten. Sie sind „sauber“. Bei Benzinmotoren, die in Bezug auf Feinstaub lange als unbedenklich galten, hat sich das Blatt gewendet. Wegen Spritspartechnologien wie „Downsizing“ (verringerter Hubraum) stoßen moderne Ottomotoren heute nach Messungen des deutschen ADAC so viele Rußpartikel aus wie ein Dieselmotor des Jahres 1996.

Wie beim Benziner ist auch der Ruf des öffentlichen Schienenverkehrs (Zug, Straßen- und U-Bahn) besser als die Realität. 2007 errechnete eine Untersuchung der Technischen Universität Wien, dass durch das Zermahlen von Bremssand und den Abrieb an Bremsen und Stromleitungen damals allein in Wien 482 Tonnen Feinstaub in die Luft gelangten. Zum Vergleich: Der gesamte Verkehrssektor der Hauptstadt (also zuzüglich Schwer- und Pkw-Verkehr) wurde 2007 vom Umweltbundesamt mit 1207 Tonnen Feinstaub ausgewiesen.

Die Wiener Linien kritisieren allerdings – wie die Umweltschutzorganisation Global 2000 – die Methodik der TU-Berechnung. Der Anteil des Quarzsandes, der laut Studie zu Feinstaub zermahlen werde, sei in der Realität nämlich viel geringer. Zudem sei es gelungen, die jährlich verwendete Menge von Bremssand von 1500 auf 1100 Tonnen zu senken. Umrüstungen an Niederflurstraßenbahnen sollen den Bremssandverbrauch noch weiter senken.



• Welche Rolle spielt das Wetter für Feinstaub-Grenzwertüberschreitungen?

Eine entscheidende. Lange und kalte Trockenperioden wie in den ersten sechs Wochen des Jahres 2017 beeinflussen das Mikroklima so, dass sich Feinstaub über diesen Zeitraum ansammelt. Das kann dann wie heuer zu einer ganzen Serie von Grenzwertüberschreitungen führen, die Befürworter von Fahrverboten als Argument für ihre Pläne heranziehen. Zum Vergleich: Die Messstelle Wien Floridsdorf produzierte aufgrund der Kälteperiode heuer bereits 16 Grenzwertüberschreitungen. Während des milden Winters 2016 waren es fünf, im Jahr 2015 elf. Die EU erlaubt 35, Österreich 25.

Der erhebliche Einfluss des Wetters auf die Feinstaubbelastung lässt sich auch anders nachweisen. Die kalten Inversionswetterlagen der Monate Jänner und Februar gibt es im Sommer schlichtweg nicht. Obwohl im Juni laut Zählstellenauswertung um 13 Prozent mehr Fahrzeuge als im Jänner auf Wiens Straßen unterwegs sind, kommen während der warmen Jahreszeit Grenzwertüberschreitungen beim Feinstaub nicht vor.