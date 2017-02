diepresse.com

Räuber mit Monstermaske überfiel steirische Bank

28.02.2017 | 15:27 | (DiePresse.com)

Mit einer Faustfeuerwaffe überfiel ein Unbekannter am Faschingsdienstag eine Bank in Gleisdorf. Die Kunden, die zu dem Zeitpunkt in der Filiale waren, bemerkten nichts.