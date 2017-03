Textversion

01.03.2017 | 09:54 | (DiePresse.com)

Vor den Augen von zwei Polizisten hat am Dienstagabend in Grödig (Flachgau) ein schwer alkoholisierter Mann das Auto einer Bekannten gestartet. Nach nur wenigen Meter krachte der 42-Jährige dann frontal in ein neben den Beamten abgestelltes Fahrzeug. Ein Alkotest beim Lenker ergab einen Wert von 1,76 Promille. Der Führerschein wurde abgenommen. An beiden Autos entstand Sachschaden.