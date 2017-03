Textversion

02.03.2017 | 05:34 | (DiePresse.com)

Die Polizei geht von Mord und Selbstmord aus. Es handelt sich um einen 52-Jährigen und seine 34-jährige Lebensgefährtin. Neben ihnen lag eine Schusswaffe.

Ein totes Paar ist am Mittwoch in Bad Kreuzen (Bezirk Perg/Oberösterreich) in einer Wohnung entdeckt worden. Die Polizei geht von Mord und Selbstmord aus, hieß es in der Nacht auf Donnerstag.

Im Wohnzimmer war von der Polizei am Mittwoch eine männliche und eine weibliche Leiche gefunden worden. Daneben lag eine Schusswaffe. Nach den ersten Erhebungen handelt es sich bei den Personen um einen 52-Jährigen und seine 34-jährige Lebensgefährtin, beide slowakische Staatsangehörige, hieß es in einer Polizeimitteilung. Die Ermittlungen laufen.

Polizei verschaffte sich über das Fenster Zutritt

Ein Mann hatte am Mittwochnachmittag auf der Polizeiinspektion Grein Anzeige erstattet, dass eine Bekannte an dem Tag nicht an ihrem Arbeitsplatz erschienen sei und er sie auch telefonisch nicht erreichen könne. Eine Polizeistreife fuhr daraufhin zu ihrem Wohnhaus in Bad Kreuzen, so die Polizeiaussendung. Die Türen waren demnach versperrt und es reagierte niemand auf Läuten und Klopfen.

Ein Polizist stieg über ein Fenster in das Haus ein, nachdem er durch das Fenster eine Person auf dem Fußboden liegen sah, und fand im Wohnzimmer die beiden Leichen und eine Schusswaffe.