02.03.2017 | 12:18 | Von Erich Kocina (DiePresse.com)

Österreich erwartet am Freitag und Samstag das bislang stärkste Südföhnereignis des Jahres. Orkanböen von mehr als 150 km/h sind möglich.

Für die Bewohner von Innsbruck ist er ein alter Bekannter, der immer wieder gerne vorbeischaut - und bei vielen für Kopfschmerzen sorgt: der Föhn. Am Freitag und Samstag wird er im Westen Österreichs wieder erwartet - und das heftiger als sonst. Der Wetterdienst Ubimet spricht vom bislang stärksten Südföhnereignis des Jahres, das von Freitagabend bis Samstagnacht sogar Orkanböen von mehr als 150 km/h möglich macht. Nur, was ist dieser Föhn eigentlich?

Föhn

An diesem Wochenende handelt es sich um sogenannten Südföhn. Das bedeutet, dass warme Luft aus dem Süden nach Norden strömt. In der Alpenregion ist sie dann zum Aufsteigen gezwungen. Die milde Luft steigt entlang der Berge auf und wird pro 100 Meter um rund 0,6 Grad kälter. Auf der anderen Seite wärmt sie sich beim Abstieg allerdings wieder auf - um rund ein Grad pro 100 Meter. Was dann etwa dazu führt, dass es in Innsbruck um die 20 Grad warm ist, während es in Bozen etwa nur mehr rund 14 Grad hat. Das Phänomen selbst kann das ganze Jahr über auftreten, aber in der Regel vor allem in der Zeit zwischen Oktober und März/April. Südföhn ist im Alpenraum jedenfalls keine Seltenheit.

Auch Nordföhn gibt es. Von dem spricht man dann, wenn die Luft aus dem Norden kommt und sich über die Berge in den Süden weiterbewegt - und die sich dann wahnsinnig kalt anfühlt. Nordföhn tritt vor allem im Winter auf, von Dezember bis Februar ist seine stärkste Zeit. Wenn man etwa im Wetterbericht liest, dass es an der Alpennordseite heftigen Schneefall gibt, in Kärnten dagegen die Sonne scheint, ist das ein typisches Resultat von Nordföhn.

Dass Ubimet diesmal von der Gefahr eines Föhnorkans spricht, hat mit den Windgeschwindigkeiten zu tun. Bei normalem Föhn kann der Wind südlich von Innsbruck schon einmal an die 80 km/h erreichen. Gelegentlich weht er auch mit an die 100 km/h. Doch liegt die Geschwindigkeit darüber, sprechen Meteorologen von einem Föhnorkan - diesmal erwartet man bei Ubimet, dass es zwischen Freitagabend und Samstagnacht in den Bergen Böen mit mehr als 150 km/h geben kann. Am Samstag sollte man also Bergtouren eher unterlassen. Auch Schäden, von abgerissenen Ästen bis zu umgestürzten Kränen oder abgedeckten Dächern sind möglich.

Und im Osten? Da gibt es gelegentlich auch Föhn. Der kommt über Semmering und Wechsel, schafft es in der Regel aber nur bis in den Raum Wiener Neustadt. Bei starkem Föhn, so wie am Wochenende vorhergesagt, können aber auch Böen bis nach Wien zu spüren sein. Nicht so stark wie in den Bergen, aber doch auch mit rund 80 km/h.

Föhn ist übrigens in den Alpen auch als Schneefresser gefürchtet. Vor allem in Skigebieten kann das unangenehm sein.

Saharastaub

Ein weiteres Wetterphänomen ist ebenfalls gerade auf dem Weg in Richtung Europa bzw. Österreich. Mit der Südströmung kommt Saharastaub in den Alpenraum. Was dazu führt, dass der Himmel oft diesig und milchig-weiß bis hin zu gelb und ockerfarben erscheint. Auch dieses Phänomen tritt immer wieder auf - besonders von Oktober bis März/April. Dann nämlich, wenn sich über der Sahara ein Tiefdruckgebiet bildet. Dann wird Sand aufgewirbelt, in die Höhe geschleudert und mit der Strömung weitertransportiert. Kommt sie Strömung von Süden, landet die Wolke dann eben in Mitteleuropa.

Vergangenes Jahr gab es das Phänomen des Saharastaubs so stark, dass man es sogar mit freiem Auge beobachten konnte. Dieses Mal soll die Wolke nach den Angaben von Ubimet nicht so stark konzentriert sein. Es kann aber durchaus sein, dass sich das Wetterphänomen als Staub auf Oberflächen bemerkbar macht.

Blutregen

Taucht der Sahrarastaub in Kombination mit Niederschlag auf, färbt sich das Wasser gelblich bis rötlich. In diesem Fall sprechen Meteorologen vom sogenannten "Blutregen". Mittlerweile ist die Herkunft klar, doch in früheren Zeiten galt Blutregen als böses Omen, etwa als Vorbote eines Krieges. In heutigen Zeiten ist der Blutregen nicht mehr mystisch aufgeladen, lästig kann er dennoch sein. Dann nämlich, wenn er etwa die Sicht beim Autofahren behindert - oder den Lack zerkratzt. Was durchaus passieren kann, wenn man den Wagen nicht schnell danach säubert. Am Wochenende selbst ist die Wahrscheinlichkeit von Blutregen allerdings nicht allzu hoch. Gerade einmal in Vorarlberg und im Tiroler Oberland könnte es Saharastaub nach unten regnen. Im Rest des Landes sind kleinere Schauer natürlich nicht ausgeschlossen - aber ein "Blutbad" dürfte jedenfalls ausbleiben.

