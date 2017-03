Textversion

04.03.2017 | 12:23 | Köksal Baltaci (DiePresse.com)

Mit seiner Ankündigung, Bürgermeister in Innsbruck werden zu wollen, hat der Grüne Georg Willi eine spannende Ausgangslage für die Wahlen im kommenden Jahr geschaffen. Und den Wahlkampf de facto eröffnet.

Schon beachtlich, was eine Umfrage alles bewirken kann. Oder besser gesagt: Wofür sie als Anlass und Rechtfertigung herangezogen wird. Georg Willi, langjähriger Landessprecher sowie Klubobmann der Tiroler Grünen und seit 2013 Abgeordneter zum Nationalrat, will seine Partei als Bürgermeisterkandidat in die Innsbrucker Gemeinderatswahlen im Frühjahr 2018 führen. Dafür wird sich der 57-Jährige, wie er kürzlich ankündigte, bei der Bezirksversammlung Ende April einer Kampfabstimmung gegen die amtierende Vizebürgermeisterin, Sonja Pitscheider, stellen. Denn auch sie will von dem seit Jahren anhaltenden Höhenflug der Grünen in der Landeshauptstadt profitieren und Bürgermeisterin werden. Oder Vize bleiben.

Hier kommt die Umfrage ins Spiel, die vor einigen Wochen von der Universität Innsbruck durchgeführt wurde und Willi hervorragende Beliebtheitswerte bescheinigt. Wäre er Spitzenkandidat der Grünen, würde er demnach auf 40,1 Prozent der Stimmen kommen, die amtierende Stadtchefin Christine Oppitz-Plörer (von der ÖVP-Abspaltung „Für Innsbruck“) hingegen auf 33,1 Prozent. Sollte erneut Pitscheider antreten, werden ihr 17,9 Prozent prognostiziert, und Oppitz-Plörer bliebe mit 46,8 Prozent der Stimmen klar auf Platz eins. Als Partei liegen die Grünen in der Umfrage mit 30,2 Prozent deutlich vor FPÖ bzw. Federspiel (19,5 Prozent), „Für Innsbruck“ und ÖVP (je 14,1 Prozent) sowie SPÖ (10,3 Prozent).

Konkurrenz „ganz normal“

Für Willi sind die Umstände daher eindeutig. Spitzenkandidat sollte derjenige werden, der die besseren Chancen auf das Bürgermeisteramt hat. Im Vordergrund stehe die Partei, persönliche Befindlichkeiten und Ambitionen müssten hinten angestellt werden. Deswegen trete er an. Mit Innsbruck verbinde ihn „sein ganzes Leben“. Und die Zeit sei „reif für einen Wandel“. Er habe „seine Lehrjahre gehabt, seine verbal scharfen Kanten abgeschliffen“ und sei bereit für den Job.

Seine wichtigsten Pläne, sollte er Bürgermeister werden: der weitere Ausbau des öffentlichen Verkehrs, die Stärkung Innsbrucks als Universitäts- und Kulturstadt und leistbarer Wohnraum – die Mieten in Innsbruck gehören zu den höchsten in Österreich.



Pitscheider sieht die überraschende Konkurrenz aus den eigenen Reihen im „Presse“-Gespräch sportlich – oder versucht es jedenfalls. Denn obwohl es bei den Grünen „ganz normal“ sei, dass „sich auch andere einbringen“, würde sie in einer von Willi angeführten Partei keine Funktion übernehmen.

Liberaler Flügel

Willis Trumpf bei den Wahlen: Mit ihm hätten die Grünen die Chance, ihr Potenzial nicht nur auszuschöpfen, sondern zu übertreffen. Denn der Hobbymusiker und passionierter Wanderer zählt seit je her zum liberalen Flügel der Partei, wozu er sich mit einer kleinen Einschränkung („Je älter ich werde, desto linker werde ich“) auch selbst bekennt. Und wie zuletzt in Graz deutlich wurde, funktionieren Wahlen auch im kommunalen Bereich über Persönlichkeiten. Zudem haben die Grünen, die seit 2013 als Juniorpartner der ÖVP auch in der Landesregierung sitzen (Willi: „Dazu konnte ich wesentliche Aufbauarbeit leisten“), mit Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe ihr Image als Bürgerschreck längst verloren.

Ob sich Willi Ende April gegen Pitscheider durchsetzen kann, ist dem Tiroler Politikanalyst Peter Plaikner zufolge aber „vollkommen offen“. Die Grünen seien „berühmt für Intrigen und Kampfabstimmungen“. Es sei zu erwarten, dass „alte Wunden aufgerissen und Fehden ausgetragen werden“. Dabei zeichne sich ähnlich wie auf Bundesebene ein Lagerkampf zwischen „pragmatischen Erfolgspolitikern“ wie Willi und der „Fraktion der Fundis“ wie Pitscheider ab, die „von einem dogmatischen Gerüst aus agieren“. Sollte Willi allerdings Spitzenkandidat werden, stünde Innsbruck ein „spannendes Match“ bevor, da mit ihm, Oppitz-Plörer und Rudi Federspiel drei Kandidaten mit ähnlichen Chancen antreten würden – mit Willi auf der Pole Position. Falls auch die ÖVP einen charismatischen Spitzenkandidaten findet, wären es sogar vier ebenbürtige Kandidaten. Praktisch nicht existent ist in Innsbruck (und auch Tirol) die SPÖ, die seit Jahren in internen Streitereien versinkt.

Riskantes Unterfangen

Sollte sich Willi tatsächlich durchsetzen, wäre er jedenfalls der einzige grüne Stadtchef Österreichs. Zudem wäre Innsbruck die letzte Landeshauptstadt Österreichs, die auch einmal von einem Bürgermeister regiert wird, der nicht aus einer bürgerlichen Partei kommt. Die Tendenz spräche dafür. Bei den letzten drei Wahlen (Landtag, Nationalrat, Bundespräsident) landeten die Grünen (bzw. Van der Bellen) immer auf Platz eins.

Wollen die Grünen in Innsbruck weiterhin in der Regierung vertreten sein, dürfte Platz eins auch die Voraussetzung dafür sein. Denn was Bürgermeisterin Oppitz-Plörer von personeller Konkurrenz hält, ließ sie bei den Wahlen 2012 die ÖVP schmerzlich spüren. Nachdem man dort – ebenfalls wegen guter Umfragewerte – kurz vor der Wahl Christoph Platzgummer statt Franz Gruber als Spitzenkandidat aufstellte, rächte sie sich damit, dass sie nach der Wahl überraschend eine Koalition mit den Grünen und der SPÖ einging und die ÖVP zum ersten Mal seit 1945 auf die Oppositionsbank schickte.