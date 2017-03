Textversion

04.03.2017 | 12:48 | (DiePresse.com)

Auf dem Innsbrucker Hausberg ist der Föhnsturm bisher am stärksten, danach kommen die Rudolfshütte und der Brunnenkogel mit 136 km/h.

Der für Samstag prognostizierte Föhnsturm hat am späten Vormittag bereits die erwarteten Windspitzen gebracht. Spitzenreiter war der Innsbrucker Hausberg Patscherkofel. Dort wurden um 11.30 Uhr laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) 160,9 km/h gemessen. Auf den Plätzen folgten die Rudolfshütte in Uttendorf (Pinzgau) und der Brunnenkogel am Pitztaler Gletscher mit über 136 km/h.

In Brand in Vorarlberg wurden laut ZAMG Böen von bis zu 113,8 Kilometer pro Stunde gemessen. Auf der Villacher Alpe in Kärnten waren es 88,2. Spitzenreiter in Niederösterreich mit immerhin 75,2 km/h war die Messstation Mönichkirchen.

Am Innsbrucker Flughafen wurden Böen mit 81 Kilometer pro Stunde gemessen. Probleme im Flugverkehr gab es vorerst keine. "Läuft alles planmäßig", sagte ein Sprecher der APA.