05.03.2017 | 09:13 | Manfred Seeh (Die Presse)

Was wäre, wenn die größte Vollzugsanstalt Österreichs, das Gefängnis Krems-Stein, abgesiedelt und woanders wieder aufgebaut würde? Fragen wie diese werden derzeit erörtert. Indes ist ein neues Wiener Jugendgefängnis nur noch Illusion.

In Wien gibt es Spezialgerichte, die es nirgendwo anders gibt. Das Handelsgericht zum Beispiel. Oder das Arbeits- und Sozialgericht. Früher einmal zählte auch der Wiener Jugendgerichtshof dazu. Das ist lange her. 2003 wurde dieser aufgelöst. Die Richter übersiedelten ins Straflandesgericht Wien; die jungen Gefangenen (vor allem U-Häftlinge) in die ans Landesgericht angeschlossene Justizanstalt. Dort haben sie bis heute einen eigenen Trakt.

Und bis heute ertönen auch die Rufe der Wiener Jugendstrafrichter nach einer Wiedererrichtung „ihres“ Gerichts. 2008 stellte man ihnen eine sogenannte Außenstelle an einem Standort in Wien-Erdberg in Aussicht. Und damit eine halbherzige Lösung, da – dienstrechtlich gesehen – Richterposten zwischen Haupthaus und Filiale ständig verschiebbar gewesen wären. Eigenständigkeit wäre so nie eingekehrt. Wäre . . . Realisiert wurde dieses Vorhaben ohnedies nicht.

Ein paar Jahre später schien die Chance auf eine Minimallösung in Sachen Eigenständigkeit gekommen. Wenn es schon kein Comeback für ein eigenes Jugendgericht inklusive angeschlossener Haftanstalt für junge Täter, also Personen vom 14. bis zum 18. Geburtstag, gibt, dann möge wenigstens ein eigenes Jugendgefängnis entstehen – so lautete die Parole. Das Justizressort, das unter dem von der ÖVP nominierten Minister Wolfgang Brandstetter das undankbare Thema Strafvollzug durchaus ernst nimmt, verhandelte mit dem Innenressort über ein Quartier für eine solche Jugendhaftanstalt. Am nächsten dran war man 2014. Objekt der ministeriellen Begierde: das Polizeianhaltezentrum am Hernalser Gürtel. Doch seitens des damaligen Mikl-Leitner-Ressorts hieß es letztlich, man brauche den Platz auch weiterhin für Dienststellen der Fremdenpolizei, für die Unterbringung von ein paar Dutzend Schubhäftlingen und so weiter.

Dann wurde es still. Offiziell kam aus dem Palais Trautson noch ein tapferes „Wir-suchen-weiter“, aber Kennern der Szene war schon damals klar: Das wird nichts mehr. Erst vor ein paar Tagen gab es wieder ein bisschen Aufregung, als nämlich auch von offizieller Seite auf Anfrage einer Zeitung ausgesprochen wurde, was längst als „gegessen“ galt, nämlich dass das Thema Jugendgefängnis offiziell vom Tisch sei.

Dass die Jugendrichter konsequent an der Minimallösung namens „Wiener Jugendgefängnis“ festhalten (und natürlich auch am Überbau „Jugendgerichtshof“), bestätigt die Jugendrichter-Obfrau der Richtervereinigung, Christa Edwards: „Ich bin davon überzeugt, dass ein eigenes Jugendgefängnis sinnvoll wäre. Die überfüllte Haftanstalt Wien-Josefstadt mit bis zu 1300 Gefangenen ist als Örtlichkeit ungeeignet.“ Edwards sagt dazu, dass sich jene Justizwachebeamte, die im Josefstädter Jugendtrakt Dienst tun, „bemühen“. Das ändere aber nichts daran, dass „erzieherische und therapeutische Maßnahmen“ in einer spezialisierten Einheit besser greifen würden.

Das Betreiben eines Gefängnisses folgt nur zum Teil wirtschaftlichen Gesichtspunkten; Strafvollzug kostet eben Geld. Eine eigene Anstalt nur für Jugendliche in Wien ist aber – rein ökonomisch gesehen – besonders schwer darzustellen. Es müsste nämlich eine Einheit für – nach derzeitigem Stand (Zählung vom 1. Februar 2017) „nur“ 38 jugendliche Gefangene geschaffen werden. Von den 38 sind übrigens die meisten (19) U-Häftlinge.

Interessant ist die Gesamtsituation. Trotz politischer und legistischer Bemühungen, möglichst gar keine Jugendlichen und wenn, dann nur schwer kriminelle, einzusperren, gibt es derzeit bundesweit 121 jugendliche Gefangene (Straf- und U-Häftlinge). Auffällig die Entwicklung bei den jugendlichen Strafhäftlingen (siehe Grafik): Deren Anzahl stellt mit aktuell 60 Personen den seit Jahren höchsten Wert dar.



Gerasdorf-Ausbau. Natürlich muss an dieser Stelle auf die Anstalt Gerasdorf (Niederösterreich) verwiesen werden. Diese wird bis 2019 zu einem „Jugendhaftkompetenzzentrum“ ausgebaut. 18 Millionen Euro soll das kosten. Ausgerichtet ist dieses Gefängnis für (männliche) Jugendliche. Und für „junge Erwachsene“ (bis zum 21. Geburtstag). Ein Zubau mit 42 Haftplätzen soll nun errichtet werden, somit sollen dann insgesamt 122 Gefangene Platz haben.

Soviel zum Offiziellen. Spannend ist, was derzeit in Sachen Straf- und Maßnahmenvollzug (Beispiel für eine sogenannte Maßnahme: Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher) unter der Oberfläche brodelt. Auf die insgesamt 8747 Häftlinge des Landes könnten gravierende örtliche Umstellungen zukommen. Vor allem das bekannteste Gefängnis Österreichs, die Strafvollzugsanstalt Krems-Stein, ist betroffen – der „Felsen“, wie die Anstalt im Häftlingsjargon heißt, der wackelt. Die Zukunft des mächtigen Gebäudekomplexes (Insassenstand schwankend zwischen 750 und 800) wird derzeit „ergebnisoffen“ diskutiert, so das Justizressort.

Der Wirtschafts-, und Budgetexperte Gottfried Haber, Professor an der Donau-Uni Krems, stellt dieser Tage ein Gutachten zu den ökonomischen Aspekten von Justizanstalten in Wien und Niederösterreich fertig, andere Gefängnisstandorte sollen danach ebenfalls analysiert werden. (Randbemerkung: 2014 wäre der damals von der ÖVP forcierte Wirtschaftsforscher fast Finanzminister geworden.)

Brennendste Frage also: Wird der Standort Stein aufgelassen? Begehrlichkeiten von außen gibt es viele. So hat etwa die Donau-Uni, die Nachbarin des Gefängnisses mit dem berühmt-berüchtigten Hochsicherheitstrakt, selbst Erweiterungsbedarf. Werden dort, wo derzeit Mörder und Räuber einsitzen, in ein paar Jahren Akademiker ihre postgradualen Studien absolvieren? Das Gutachten soll bei Beantwortung dieser Frage helfen.

Dass ausgerechnet ein Donau-Uni-Professor Standortpotenziale des benachbarten Gefängnisses prüft, mag den Anschein der Befangenheit nahelegen. Doch wer Haber kennt, weiß, wie penibel der Mann ist. Außerdem: Sein Job ist es zwar, wirtschaftliche Effekte einer Absiedlung mit denen eines Weiterverbleibs zu vergleichen, aber damit ist noch nichts entschieden. Das letzte Wort hat der Justizminister. Und der muss zusätzlich zu ökonomischen Fragen auch die Erfordernisse des modernen Strafvollzugs ins Kalkül ziehen.

Dazu kommt: Sollte das Großgefängnis anderswo neu „aufgestellt“ werden, etwa im Randbereich des Truppenübungsplatzes Allentsteig, wie Gerüchte besagen, müssten sich am neuen Standort jedenfalls positive Effekte einstellen (Schaffung neuer Arbeitsplätze etc.). Selbst dann ist fraglich, ob die 400 Stein-Bediensteten übersiedeln wollen. Wenn nicht, droht zwar keine Häftlings-, jedoch eine „Justizwachebeamten-Revolte“.