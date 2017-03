Textversion

05.03.2017 | 10:39 | (DiePresse.com)

Ein E-Board ist am Samstag in einer Garage in Wampersdorf in der Marktgemeinde Pottendorf (Bezirk Baden) in Brand geraten. Die Flammen griffen nach Feuerwehrangaben zum Teil auch auf eine Kiste mit Spielzeug über, erloschen aber von selbst. Durch den Brand wurden die komplette Garage sowie zwei darin abgestellte Autos verrußt, berichtete die FF Wampersdorf auf ihrer Website.

Der Eigentümer hatte das Garagentor vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr geöffnet. Das Hoverboard - ein elektrisch betriebenes, zweispuriges Rollbrett ohne Lenkstange - brannte ab. Die Feuerwehr belüftete die Garage, nach rund 45 Minuten war der Einsatz beendet. Erst in der Nacht auf Samstag war es in Wien-Donaustadt zu einem ähnlichen Vorfall gekommen, als ein explodierendes Hoverboard einen Brand auslöste, bei dem zwei Wohnungen verwüstet wurden.