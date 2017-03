Textversion

06.03.2017 | 17:50 | von Andreas Wetz und Philipp Splechtna (Grafik) (DiePresse.com)

Analyse. Die Statistik weist für 2016 um 3,8 Prozent mehr Anzeigen aus: Welche Bundesländer die Hauptlast tragen, wie Migranten dabei mitwirken, und wann es auch schon einmal schlimmer war.

537.792 Straftaten landeten 2016 in den Registern des Bundeskriminalamts. Innenminister Wolfgang Sobotka sagte am Montag im Rahmen der Präsentation der Zahlen: „Die Migration nach Österreich hat sich wesentlich im Deliktsgeschehen abgezeichnet.“

Wie die Jahre zuvor lässt auch die aktuelle Kriminalstatistik unterschiedliche Interpretationen zu: eine Analyse, was der Zuwachs an Vergewaltigungen und Ausländerkriminalität im Langzeitvergleich wirklich bedeutet.

War 2016 in Sachen Kriminalität ein normales oder ein schlechtes Jahr?

Die Datenlage lässt Schlüsse in beide Richtungen zu. Im Vergleich zum Vorjahr stieg nicht nur die Gesamtzahl der Anzeigen um 3,8 Prozent. Auch im Feld der Gewaltkriminalität war ein Zuwachs von 6,9 Prozent auf 43.098 gemeldete Straftaten zu beobachten. Die Summe der aktenkundigen Vergewaltigungen stieg auf 899 Fälle (+8,8 Prozent). Cybercrime (30,9 Prozent; 13.103 Anzeigen) und Wirtschaftskriminalität (10,9 Prozent; 53.905) nahmen ebenfalls deutlich zu.

Andererseits: Die 537.792 Anzeigen sind weit von den Zuständen des Jahres 2004 mit 643.648 Delikten entfernt. Seit damals zeigt der Trend tendenziell nach unten. Auch die zuletzt gestiegene Gewaltkriminalität lag schon höher (2012: 44.290), genauso wie die Wirtschaftskriminalität (2012: 56.331). Die Summe der gemeldeten Vergewaltigungen erreichte ihren Spitzenwert übrigens 2011; mit 975 angezeigten Taten.

Wer oder was ist verantwortlich für den Anstieg der Anzeigen?

Topografisch betrachtet liegt die „Hauptschuld“ an Wien, das für 10.122 der 19.923 zusätzlichen Anzeigen verantwortlich ist. Auf den Plätzen: Oberösterreich (+3575), Salzburg (+2802) und die Steiermark (+1945). Steht die Art der Delikte im Fokus, sind Gewalt-, Internet- und Wirtschaftskriminalität die Ursache für Anzeigenplus.

Wer sich hingegen auf die Täter fokussiert, der landet bei der Suche nach den Verantwortlichen bei jungen Männern aus dem Ausland.

Welche Bedeutung haben Asyl und Migration für den Anstieg?

Die Antwort lässt sich aus jenen 246.854 Anzeigen ableiten, bei denen die Polizei Tatverdächtige ermitteln konnte. Während die Zahl jener Delikte, die Österreicher begangen haben sollen, um 4,4 Prozent auf 146.742 sank, nahmen jene mit Ausländern als Beschuldigte um 15,5 Prozent auf 100.121 zu. Der Zuwachs der ausländischen Wohnbevölkerung in Österreich betrug im Vorjahr jedoch nur 5,9 Prozent. Zu berücksichtigen ist aber auch, dass ein Teil der Tatverdächtigen als Touristen ins Land kommt.

Besonders ausgeprägt war der Anstieg in der Gruppe der Asylwerber. 2015 noch forschte die Exekutive 14.458 von ihnen als Tatverdächtige aus. 2016 waren es 22.289, um 54,2 Prozent mehr. Gemeinsam waren diese an 21.096 angezeigten Straftaten beteiligt. Das entspricht einem Anteil von 8,5 Prozent an allen aufgeklärten Straftaten. 2007 betrug dieser Anteil noch 4,2 Prozent.

Die meisten Taten, die Asylwerbern zugeordnet werden, sind Diebstähle (4684), Körperverletzungen (3551) und Drogendelikte (3310). Allerdings: 4495 von 6121 Opfern sind selbst Fremde.

Die meisten Tatverdächtigen unter den Asylwerbern stammen aus Afghanistan (5973), Algerien (3595) und Marokko (2219). Der Anteil der Männer unter 25 Jahre beträgt – je nach Nation – die Hälfte bis drei Viertel.

Bildet die Statistik auch positive Entwicklungen ab?

Ja. Mit 45,9 Prozent erreichte die Polizei die höchste Aufklärungsquote seit zwölf Jahren. Erheblich zurückgegangen sind Einbrüche in Wohnungen und Wohnhäuser (-16,4 Prozent, 12.975 Fälle). Erklärbar ist das mit erfolgreichen Strukturermittlungen der Polizei und der technischen Hochrüstung der Haushalte.

Wie aussagekräftig sind die Daten der Kriminalstatistik?

Die polizeiliche Kriminalstatistik wird häufig dafür kritisiert, dass sie Schuld- und Freisprüche der Gerichte nicht berücksichtige.

Andererseits ist sie ein präzises Messinstrument zur erlebten Kriminalität im Land. Ungerechtfertigte Anzeigen fallen durch die Qualitätssicherung, notiert wird nur, was auch beim Staatsanwalt landet. Objektiv steht also hinter jeder registrierten Anzeige eine begangene bzw. erlebte Tat. Über Schuld und Unschuld eines Verdächtigen sagt die Statistik jedoch nichts aus. Und: Bei mehr als jeder zweiten Anzeige laufen die Ermittlungen gegen unbekannte Täter.