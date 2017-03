diepresse.com

Zwei Personen überleben Sturz aus Materialseilbahn

09.03.2017 | 14:37 | (DiePresse.com)

In Prägraten am Großvenediger in Osttirolehn Meter sind heute zwei Personen zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Die Bergung von weiteren Personen läuft.