Textversion

10.03.2017 | 12:16 | (DiePresse.com)

Fingerabdrücke überführten nun eine 21-jährige Frau. Die Bombendrohung hatte im Jänner 2015 den Salzburger Bahnhof eineinhalb Stunden lahmgelegt.

Mehr als zwei Jahre nachdem der Salzburger Hauptbahnhof aufgrund einer Bombendrohung rund eineinhalb Stunden lahmgelegt worden war, hat die Polizei nun eine mutmaßliche Täterin ausgeforscht. Die inzwischen 21-Jährige war Mitte Februar wegen einer Betrügerei ins Visier der Ermittler geraten. Die Deutsche gab schließlich zu, damals "zum Zeitvertreib" den Zettel mit der Drohung geschrieben zu haben.

In den frühen Abendstunden des 19. Jänner 2015 hatte eine Reinigungsfrau in einem leeren Zug auf einem Mistkübel einen Zettel mit der Aufschrift "Bombe" entdeckt. Die Frau schlug Alarm, woraufhin die ÖBB den Zugverkehr einstellten und die Polizei den betroffenen Bereich des Bahnhofs abriegelte. Bombe wurde damals keine gefunden, und nach rund eineinhalb Stunden konnte die Sperre aufgehoben und der Bahnbetrieb wieder aufgenommen werden.

Kriminalisten stellten auf dem Zettel Fingerabdrücke sicher, die aber zu diesem Zeitpunkt in den behördlichen Datenbanken unbekannt waren. Mitte Februar 2017 geriet die 21-Jährige, die in Salzburg lebt, allerdings wegen eines Betrugsdeliktes in Verdacht. Im Zuge der Ermittlungen nahm die Polizei ihre Fingerabdrücke ab, und bei der Überprüfung im Computer warf dieser einen Treffer im Zusammenhang mit der Bombendrohung aus. Die junge Frau gab die Tat zu. Aus Spaß und zum Zeitvertreib habe sie den Zettel damals gemeinsam mit einer anderen Frau geschrieben. Den Namen der Mittäterin nannte sie aber nicht, teilte die Polizei am Freitag mit.