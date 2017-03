Textversion

14.03.2017 | 05:50 | von Andreas Wetz (Die Presse)

Im Marchfeld soll eine Gemeinde Äcker zu billig an Landwirte verkauft haben. Vor dem nächsten Millionendeal fragen sich Rot und Schwarz, Bürger und Bauern, wie viel der Schutz der „eigenen Leut'“ eine Gemeinde kosten darf.

Kennen Sie Engelhartstetten? Wenn nicht, dann ist das – bei allem Respekt – keine Schande. Und trotzdem: Was derzeit in der 2000-Einwohner-Gemeinde im Marchfeld geschieht, ist auch von überregionaler Bedeutung.

Hier, vor dem Toren der Großstadt und mitten in der wichtigsten Ackerbauregion der Republik, wird lautstark die Frage debattiert, wie weit finanzielle Zugeständnisse an eine bestimmte Bevölkerungsgruppe zulasten der Allgemeinheit gehen dürfen. Die Bevölkerungsgruppe, von der die Rede ist, sind die Bauern. Um diese vor Großbetrieben und Investoren von außerhalb zu schützen, hat die Gemeinde Äcker ohne Wettbewerb an Auserwählte verkauft. Und wird dies in den nächsten Monaten wieder tun.

Unter den Käufern scheinen auch die Namen des ÖVP-Bürgermeisters und mehrerer ÖVP-Gemeinderäte auf. Eine Steilvorlage für die Sozialdemokraten im Ort, die schwarze Freunderlwirtschaft und Klientelpolitik zulasten aller Nichtbauern vermuten. Der Schaden soll sich auf eine sechsstellige Summe – vielleicht auch mehr – belaufen. Sogar eine Anzeige bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft steht im Raum. Aber alles der Reihe nach.

Im langen Schatten des Lagerhaus-Silos steht das Haus von Andreas Zabadal. Der leer stehende, in seiner Erscheinung aber unverändert mächtige Betonturm erinnert den Polizisten, Sozialdemokraten und Ex-Bürgermeister der Gemeinde täglich daran, wer hier – ganz wie im Lagerhaus-Slogan – „die Kraft am Land“ ist: die Bauernschaft.

Zabadal ist der Meinung, dass es sich deren Vertreter auf Kosten aller „wieder einmal gerichtet haben“. 2015 verkaufte Engelhartstetten 77 Hektar Acker zu durchschnittlich 4,73 Euro pro Quadratmeter. Gesamterlös: 3,6 Millionen Euro. Viel zu wenig, wie Zabadal heute glaubt. „Es entstand ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro“, so der 49-Jährige. Noch einmal so viel könnte innerhalb der nächsten zwei bis drei Monate zusammenkommen, wenn die nächste Tranche aus dem Gemeindevermögen wie geplant an Bauern aus dem Ort verkauft wird.

Denn andere Interessenten als die Pächter der betroffenen Flächen waren und sind nicht zugelassen. Wettbewerb? Fehlanzeige. Ein finanzkräftiger Gemüsebetrieb aus Groß-Enzersdorf zeigte seinerzeit Interesse. Die Gemeinde lehnte ab. Selbst Bieterverfahren zwischen Bauern unterschiedlicher Katastralgemeinden der Ortschaft waren unerwünscht. Sollte das Verhindern des Wettbewerbs die Preise gezielt niedrig halten?

Nichtbauern können sich auf der Onlineplattform willhaben.at über Ackerlandpreise in der Region informieren. Innerhalb weniger Tage wurden dort große Flächen zu 15 bzw. 18 Euro pro Quadratmeter angeboten und mit „verkauft“ markiert.



Schutz vor Ausverkauf. Es sind Preisrallyes wie diese, die Josef Reiter Angst machen. Er, selbst Landwirt und für die Grundverkäufe verantwortlicher ÖVP-Bürgermeister von Engelhartstetten, sagt, dass er zuallererst auf das Wohl „seiner eigenen Leut'“ schauen müsse. Im Rahmen einer Tour über die matschigen Feldwege der Gemeinde erklärt er, warum es mit dem Ortsfrieden vorbei gewesen wäre, wenn man die in öffentlichem Eigentum stehenden Äcker mit größtmöglichem Gewinn an die Sieger von Bieterverfahren verkauft hätte.

„Die Bauern im Ort, auch ich selbst, sind auf einander angewiesen.“ Viele hier bauen wegen der guten Preise Saatgut für Hybridsorten von Agrarkonzernen an. Das, erklärt Reiter, sei nur möglich, wenn die Felder mit den Pflanzen so angelegt würden, dass sich diese nicht bestäuben. „Damit das funktioniert, braucht es Absprachen, wer welche Sorte wo anbaut.“

Wenn nun aber der eine dem anderen jenen Acker wegkaufe, der schon als Pachtfläche die Lebensgrundlage der Elterngeneration war, dann seien Streit und Zwietracht vorprogrammiert. „Als Bürgermeister muss ich darauf achten, dass das Ortsleben funktioniert.“ Was passiere, wenn finanzkräftige Investoren Einheimische mit dicken Geldbündeln überbieten, könne man auf dem privaten Wohnungsmarkt in Wien sehen. „Für eine Gemeinde wie Engelhartstetten wäre das der Tod.“

Die Luft über den Äckern der Gemeinde ist an diesem Frühlingstag so klar, dass der 90 Kilometer entfernte Schneeberg aussieht, als könne man nach ihm greifen. Genauso klar und transparent sei auch die von ihm angeordnete Bewertung der Quadratmeterpreise, ist Reiter überzeugt. Durchgeführt habe diese nämlich ein Sachverständiger. Von Willkür, Freunderlwirtschaft oder Korruption könne daher keine Rede sein. „Andreas Zabadal sagt das doch nur, weil er bis heute den Verlust des Bürgermeisteramts an mich nicht überwunden hat.“ Aber ist es wirklich so einfach?



Die Details. Beginnt man nachzuforschen, erscheinen die erstaunlichen Details des Deals. Die Unabhängigkeit des auf Reiters Vorschlag eingesetzten Sachverständigen steht dann plötzlich in einem anderen Licht. Ermittelt wurden die Preise für beide Tranchen von einem ranghohen Funktionsträger der Landwirtschaftskammer. Genau genommen also von einem Interessenvertreter der Käufer.

Der „Presse am Sonntag“ liegt die Preisgestaltung des Sachverständigen für die nun anstehende zweite Verkaufstranche (79,5 Hektar) vor. Demnach „werden die Verkehrswerte in Abhängigkeit von der Bodenbonität festgelegt“. Unter Bodenbonität verstehen Landwirte die Ertragskraft eines Feldes. Diese wird in Österreich amtlich in Form der Bodenklimazahl zwischen eins (sehr schlecht) und 100 (sehr gut) ausgedrückt. Stark vereinfacht gesagt, wurde in Engelhartstetten die Bodenklimazahl einfach durch zehn dividiert, das ergibt dann den Quadratmeterpreis.

Allerdings ist das System in Engelhartstetten so aufgesetzt, dass dieser Preis auch für Äcker gilt, die über eine bis zu fünf Punkte höhere Bodenklimazahl verfügen. Oder anders formuliert: Ausgerechnet die guten Äcker sind dadurch vergleichsweise günstig zu haben. Zabadals Mitstreiter, Nichtbauer und SPÖ-Gemeinderat Alexander Ferstl, rechnet vor, dass dadurch das wertvollste Feld der nächsten Tranche um 109.200 Euro billiger über den Tisch gehen wird, als es sollte. Doch da ist noch mehr.

Es ist zwar eher unüblich, trotzdem schlug die Gemeinde Engelhartstetten bei Grundverkäufen bisher allen Interessenten – zum Beispiel Häuslbauern – die Immobilienertragssteuer auf den Kaufpreis auf, um diese als Durchlaufposten ans Finanzministerium abzuführen. Nicht so bei den Bauern im Rahmen des bereits abgeschlossenen Geschäfts. Allein dadurch nahm die Kommune Kosten in Höhe von weiteren 113.000 Euro auf die eigene Kappe.

Wie hoch der Entgang durch den fehlenden Wettbewerb war (bzw. sein wird), ist nicht abzuschätzen. Zumindest die Immobilienertragssteuer, sagt Reiter heute, will er bei den nächsten Verkäufen aber wieder einheben.

Sein Vorgänger und Kontrahent Andreas Zabadal muss sich heute die Kritik gefallen lassen, dass er vor 2015, als er Bürgermeister war, diesem Verkaufssystem selbst zugestimmt hatte. „Ein Fehler“, wie er nun einräumt. Aber als er schließlich bemerkte, woher der Wind wirklich weht, habe er sofort begonnen gegenzusteuern.



Überhitzter Markt. Doch die umstrittenen Geschäfte haben noch eine andere Dimension. Lässt man den – mutmaßlich – entstandenen Schaden für die Gemeinde einmal außen vor, erscheinen selbst die vermeintlich zu niedrigen Preise für die Käufer betriebswirtschaftlich kaum zu rechtfertigen.

Das glaubt jedenfalls ein weiterer, diesmal unabhängiger Sachverständiger. Alois Leidwein stammt selbst aus der Region und sagt: „Österreich hat neben den Niederlanden die höchsten landwirtschaftlichen Bodenpreise der Welt.“ Berücksichtige man den erzielbaren Ertrag, dürfe ein Quadratmeter nicht mehr als 50 Cent kosten. Zu tun habe das damit, dass Ackerland längst landwirtschaftsfremde Investoren anzieht. „In Ostösterreich sind 70 Prozent der Grundbesitzer keine Bauern mehr.“

Für Zabadal ist das keine Kategorie. „Unsere Gemeinde“, sagt er während eines Blicks zum Betonturm des Lagerhaus-Silos, „hat 2000 Einwohner, darunter sind 80 Landwirte. Was ist also mit den anderen?“ In §69 der niederösterreichischen Gemeindeordnung steht wörtlich, dass aus dem „ertragsfähigen Vermögen der größte dauernde Nutzen gezogen werden soll“.