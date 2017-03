Textversion

Ein 19-Jähriger wurde mit einem 272 PS starken Boliden auf der Rohrbacher Straße in Oberösterreich "geblitzt".

Ein Probeführerscheinbesitzer ist am Montag in St. Martin im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach) mit 170 km/h erwischt worden. Der 19-Jährige war mit einem 272 PS starken Boliden auf der Rohrbacher Straße (B127) unterwegs. Er musste seinen Führerschein abgeben und wird angezeigt, berichtete die oberösterreichische Polizei am Dienstag.