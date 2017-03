diepresse.com

Polizei deckte millionenschwere Drogendeals auf

15.03.2017 | 11:05 | (APA)

In Niederösterreich wurden zwei türkische Gruppierungen ausgeforscht. 13 Verdächtige befinden sich in Haft, drei Kilo Heroin und 15 Kilo Morphin in der Asservatenkammer.