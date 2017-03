Textversion

16.03.2017 | (DiePresse.com)

Seit 2007 stieg die Zahl der angezeigten Fälle nur leicht auf zuletzt 27.465 Fälle an. Große Unterschiede gibt es jedoch in den Ländern: Eine Analyse über „böse“ Wiener und „ehrliche“ Vorarlberger.

Vergangenen Woche veröffentlichte das Bundeskriminalamt seine statistischen Erkenntnisse zum Jahr 2016. Insgesamt stieg die Kriminalität um 3,8 Prozent. Ein Wert, der in den nach und nach durchsickernden Details jedoch nicht durchgängig im Trend liegt. Eines diese Details ist: Der Fahrraddiebstahl.

27.465 bundesweit angezeigte Fälle entsprechen nämlich einem Rückgang von zwei Prozent. Und das bei einem Delikt, das – zumindest gefühlt – schon ein Großteil der Bevölkerung selbst miterlebt hat. Wie kommt das? Und wie ist es zu erklären, dass die Fahrraddichte in Vorarlberg ähnlich hoch wie in Wien ist, die Zahl der registrierten Diebstähle pro 100.000 Einwohner in der Hauptstadt jedoch fast drei Mal so hoch liegt, wie im Westen des Landes? Ein Überblick in Zahlen.

Der Langzeittrend zeigt – trotz des aktuellen Rückgangs - jedenfalls leicht nach oben. 2007 noch wurde bundesweit der Diebstahl von 23.834 Fahrrädern angezeigt. Zuletzt waren es 3631 mehr, das entspricht einem Zuwachs von 15 Prozent. Allerdings muss man dazu sagen, dass der bisherige Höhepunkt bereits vor zwei Jahren erreicht wurde. Seither gehen die Zahlen leicht zurück.

Allerdings sollte man in diesem Zusammenhang auch wissen, dass Fahrraddiebstähle von vielen Opfern gar nicht angezeigt werden. Bereits 2005 errechnete eine internationale Kriminalstudie, dass die Dunkelziffer bis zu acht Mal so hoch sein könnte. Möglicherweise hat die geringe Anzeigemoral auch mit der noch geringeren Aufklärungsquote zu tun. Während insgesamt 47,2 Prozent aller Straftaten polizeilich geklärt werden, sind es beim Fahrraddiebstahl 4,8 Prozent.

Im Bundesländervergleich wird deutlich, dass Wien bei den Fahrraddiebstählen überproportional stark vertreten ist. Knapp jedes dritte Fahrrad wird in der Hauptstadt als gestohlen gemeldet. Aus den Langzeitzahlen geht auch hervor, dass derzeit vor allem Niederösterreich gegen den Abwärtstrend schwimmt. Von 2015 auf 2016 nahm die Zahl der angezeigten Fälle um satte 15 Prozent zu.

Die folgenden zwei Grafiken zeigen, dass die Aktivitäten der Fahrraddiebe relativ gesehen äußerst ungleich über das Bundesgebiet verteilt sind. Ein Beispiel: Die Fahrraddichte, also die Zahl der Räder pro 100 Einwohner, unterscheidet sich in Vorarlberg nicht signifikant von jener in Wien. Allerdings ist die Zahl der registrierten Diebstähle pro 100.000 Einwohner (Kriminalisten sprechen von der sogenannten Belastungszahl) in der Hauptstadt fast drei Mal so hoch wie im „Ländle“.

Warum? Darüber lässt sich trefflich mutmaßen. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass nach Einschätzung von Polizisten die Mehrzahl der Fahrraddiebstähle auf das Konto von Personen geht, die eine „Spritztour“ mit dem Rad machen, es also für eine spontane Fahrt von A nach B verwenden, um es anschließend einfach stehen zu lassen. Da die überwältigende Mehrheit der Räder in Österreich nicht registriert ist, können diese später nicht mehr ihren Besitzern zugeordnet werden. Und weil kurze, spontane Fahrten mit dem Rad tendenziell häufiger im städtischen als im ländlichen Bereich stattfinden, könnte Wien von diesem Phänomen besonders betroffen sein. Könnte.

Eine Untersuchung des Verkehrsministeriums hat übrigens ergeben, dass fast die Hälfte aller gestohlenen Räder, genau genommen 45,7 Prozent, weniger als 500 Euro wert waren. Weitere 39,3 Prozent wurden mit 500 bis 1000 Euro beziffert. Höher- und hochpreisige Räder jenseits der 1000 Euro machen den kleinen Rest aus.

