17.03.2017 | 06:06 | VON ANDREAS WETZ (DiePresse.com)

Das Innenministerium und sein Staatsschutz wollen eine gemeinsame Datenbank mit anderen europäischen Geheimdiensten. Das Kanzleramt und der Rechtsanwaltskammertag sehen einen Teil der Pläne kritisch.

Egal, wo in Europa die Bomben explodierten oder selbsternannte Gotteskrieger zur Kalaschnikow griffen: Im Nachhinein hieß es stets, die Geheimdienste hätten versagt. Weil sie – angeblich – zu wenig kooperierten.

Zumindest am Willen kann es in Zukunft nicht mehr liegen. Gemeinsam mit Europas Diensten plant und baut das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) an einem sogenannten Informationsverbundsystem, in dem elektronisch und in Echtzeit Daten zu verdächtigen Terroristen zusammenlaufengeführt werden sollen. Dafür braucht es eine gesetzliche Grundlage, und eben diese Grundlage erscheint nun einigen Kritikern zu wenig präzise formuliert. Vielleicht sogar rechtswidrig.

Kanzleramt: Enge und genaue Grenzen

Zu jenen, die das Vorhaben zumindest in den Details skeptisch sehen, gehört neben dem Österreichischen Rechtsanwaltskammertag und der Stadt Wien auch der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramts. In einer Stellungnahme zum Entwurf für das neue Polizeikooperationsgesetz schreiben die Spitzenjuristen des Hauses, dass „die Zwecke, zu denen Daten in internationalen Informationsverbundsystemen verwendet werden dürfen, deutlich enger und genauer festgelegt werden sollten“.

Kritisch betrachtet wird auch, dass im vorliegenden Entwurf nicht trennscharf zwischen Datenbanken unterschieden wird, die die Polizei bereits heute mit Europol und Interpol führt, und eben jenem Verbundsystem, das genau genommen außerhalb der EU-Kooperation aufgesetzt werden wird.

Club der Geheimdienste

Die Kooperation von Europas Geheimdiensten wird nämlich von der von Brüssel losgelösten Counter Terrorism Group (CTG) getragen, einem unabhängigen Verbund der zivilen Dienste der EU-Mitgliedstaaten, Norwegens und der Schweiz.

Zwar wollen EU-Institutionen schon länger inhaltlich mit dieser Gruppe kooperieren, als die gewissermaßen letzten Bastionen nationaler Souveränität zeigen die in der CTG vertretenen Dienste jedoch bisher nur geringes Interesse daran.

Generell dringt in dem der „Presse“ vorliegenden Papier aus dem Kanzleramt durch, dass man hierzulande Bedenken hat, dass verdächtigte Personen nach Abfrage ihrer Daten durch ausländische Dienste dort den gleichen Rechtsschutz genießen, wie hierzulande.

"Nicht schlüssig"

Eine Kritik, die beispielsweise der Rechtsanwaltskammertag teilt. So ist das Innenministerium der Meinung, dass zum Schutz der übermittelten Daten an ausländische Dienste von eben diesen keine schriftlichen Zusagen zur Datensicherheit einzuholen seien, weil ebendort ohnedies auch entsprechende Gesetze gelten. Das, so Rupert Wolff, Präsident des Rechtsanwaltskammertages, sei „nicht schlüssig“.

Zu vage sind für ihn auch die Voraussetzungen ausgestaltet, unter denen fremde Nachrichtendienste auf die aus Österreich übermittelten Daten zugreifen dürfen. Weil es sich dabei um tiefe Eingriffe in die Grundrechte der Betroffenen handle, sei dies jedenfalls „bedenklich“.