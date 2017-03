Textversion

17.03.2017 | 09:32 | (DiePresse.com)

Drei Maskierte haben zwei Personen beim Nachhausekommen abgepasst und mit vorgehaltener Pistole in ihre Wohnung gedrängt.

In Linz ist es am Donnerstagabend gegen 20.00 Uhr zu einem bewaffneten Raubüberfall in einer Wohnung gekommen. Drei Maskierte hatten zwei Personen beim Nachhausekommen abgepasst und mit vorgehaltener Pistole in ihre Wohnung gedrängt, berichtete die oberösterreichische Polizei am Freitag. Dort raubten sie die beiden Opfer aus und flüchteten.

Ein Täter kam einem der Opfer aufgrund eines Piercings aber bekannt vor, so ein Polizeisprecher. Als die Beamten an dessen Wohnadresse Nachschau hielten, fanden sie die drei Verdächtigen vor und konnten sie festnehmen. Eines der Opfer wurde durch die Gewaltanwendung beim Überfall verletzt.