Textversion

17.03.2017 | 17:19 | (DiePresse.com)

Die Ursache für die Explosion in Stams in Tirol ist unklar. Zu einem größeren Brand ist es nicht gekommen.

Eine Explosion in einer Lagerhalle in Stams im Tiroler Bezirk Imst hat am Freitag zwei Todesopfer gefordert. Was zu der Detonation geführt hatte, war völlig unklar, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Zu einem größeren Brand sei es nicht gekommen.

Die Explosion hatte sich gegen 15.30 Uhr ereignet. Neben Polizei und Rettung stand die Feuerwehr Stams mit über 35 Mann im Einsatz.